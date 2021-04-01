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Elazığ'da keklik avlamaya giden kişi dağda ölü bulundu

01.04.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Maden ilçesinde keklik avlamaya giden kişinin dağda cenazesi bulundu. Kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği tahmin edilirken kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Elazığ'da keklik avlamaya giden kişi dağda ölü bulundu

Dün ilçeye bağlı Kaşlıca köyü kırsalına keklik avlanmaya giden Sacit Kanat'tan (58) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kanat, jandarma ekipleri ve vatandaşların bölgede yaptığı aramada köyden 6 kilometre uzaklıktaki dağlık arazide ölü bulundu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından ulaşım sıkıntısı nedeniyle cenaze, katırla bir süre taşındıktan sonra cenaze arabasına bindirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği tahmin edilen Kanat'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

(AA)

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Elazığ
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