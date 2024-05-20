Elazığ'da korkutan deprem! Naci Görür 2020 ve 2023 depremlerini işaret etti!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:28’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğu Anadolu Fay hattını işaret eden Görür, Elazığ depremini hatırlattı.

“2020 VE 2023 DEPREMLERİ SONRASI NORMALDİR”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı;

“Arkadaşlar Elazığ, Sivrice/Yedigöze’nin hemen kuzeyinde 4,0 deprem oldu. Elazığ 2020 depreminin olduğu Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinden sonra bu sarsıntılar normaldir, endişe etmemek gerekir, sevgiyle”

Arkadaşlar Elazığ, Sivrice/Yedigöze’nin hemen kuzeyinde 4,0 deprem oldu. Elazığ 2020 depreminin olduğu Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinden sonra bu sarsıntılar normaldir, endişe etmemek gerekir, sevgiyle pic.twitter.com/njilcggIGn — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 20, 2024







