HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elazığ'da korkutan deprem! Naci Görür 2020 ve 2023 depremlerini işaret etti!

Elazığ'da korkutan deprem! Naci Görür 2020 ve 2023 depremlerini işaret etti!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
20.05.2024 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.28'de meydana gelen deprem yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, Doğu Anadolu Fay hattını işaret etti.

Elazığ'da korkutan deprem! Naci Görür 2020 ve 2023 depremlerini işaret etti!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12:28’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Elazığ'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Doğu Anadolu Fay hattını işaret eden Görür, Elazığ depremini hatırlattı.

“2020 VE 2023 DEPREMLERİ SONRASI NORMALDİR”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı;

“Arkadaşlar Elazığ, Sivrice/Yedigöze’nin hemen kuzeyinde 4,0 deprem oldu. Elazığ 2020 depreminin olduğu Doğu Anadolu fay zonu. 2023 Maraş depremlerinden sonra bu sarsıntılar normaldir, endişe etmemek gerekir, sevgiyle”


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adidas fırsatlarını yakalayın, konforu yaşayın! Çok satan modeller buradaAdidas fırsatlarını yakalayın, konforu yaşayın! Çok satan modeller burada
Bunu yapan insan olamaz! Temel kazısında iş makinesine takıldı: Elleri ve ayakları bağlı halde toprak altında bulunduBunu yapan insan olamaz! Temel kazısında iş makinesine takıldı: Elleri ve ayakları bağlı halde toprak altında bulundu
En yeni 101 okey oyunu: 101 Okey GoldEn yeni 101 okey oyunu: 101 Okey Gold
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ
En Çok Okunan Haberler
Ayhan Bora Kaplan mahkemede de rahat durmadı, salondan atıldı! Gizli tanıktan davanı seyrini değiştirecek hamle

Ayhan Bora Kaplan mahkemede de rahat durmadı, salondan atıldı! Gizli tanıktan davanı seyrini değiştirecek hamle

Bunu yapan insan olamaz! Temel kazısında iş makinesine takıldı: Elleri ve ayakları bağlı halde toprak altında bulundu

Bunu yapan insan olamaz! Temel kazısında iş makinesine takıldı: Elleri ve ayakları bağlı halde toprak altında bulundu

''Ali Koç 4'ü silahlı olmak üzere 70 adamla birlikte geldi! Bunun adı terörizmdir''

''Ali Koç 4'ü silahlı olmak üzere 70 adamla birlikte geldi! Bunun adı terörizmdir''

Haydar Dümen'in eşi tefecilerin oyununa geldi! 30 milyonluk zarar

Haydar Dümen'in eşi tefecilerin oyununa geldi! 30 milyonluk zarar

Özgür Özel'den net çıkış! 'Kimseyi o yerde tutmam' diyerek duyurdu: Onunla yolları ayıracağız

Özgür Özel'den net çıkış! 'Kimseyi o yerde tutmam' diyerek duyurdu: Onunla yolları ayıracağız

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.