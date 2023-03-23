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Elazığ'da kuraklık nedeniyle su çekildi! Baraj sahasındaki 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı

23.03.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1974 yılında Keban Baraj Gölü'nün su tutmasının ardından Elazığ'da su altında kalan yaklaşık 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı. 4 farklı binadan oluşan tren istasyonundaki yapıların sadece bazı duvar kısımları ayakta duruyor.

Elazığ'da kuraklık nedeniyle su çekildi! Baraj sahasındaki 83 yıllık tren istasyonu gün yüzüne çıktı

Merkeze bağlı Yünlüce köyü sınırlarındaki baraj gölü sahasında bulunan, yazılı ve sözlü kaynaklara göre 1940 yılında yapıldığı ifade edilen tren istasyonu, 1974 yılında Keban Baraj gölünün su tutmaya başlamasıyla sular altında kaldı.

Kuraklık nedeniyle suyun yaklaşık 550 metre çekildiği baraj sahasında ortaya çıkan eski tren istasyonu nostaljik değerinden dolayı görenlerin ilgisini çekiyor.

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Bulunduğu alanda aralıklarla dizili, tuğladan yapılı ve birden fazla odası bulunan 4 farklı binadan oluşan tren istasyonundaki yapılar, harabeye dönmekle beraber sadece bazı duvar kısımları ayakta duruyor.

Yünlüce köyü sakinlerinden Şaban Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyün yaşlılarından öğrendikleri kadarıyla baraj suyunun çekilmesiyle gün yüzüne çıkan istasyonun 1940'ta yapıldığını belirtti.

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Keban Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla istasyonun 1974'ten sonra su altında kaldığını ifade eden Ayar, şunları söyledi:

"Tren istasyonun aktif olduğu dönemlerde köyümüz çok daha kalabalıktı. Ayrıca o dönemlerde bölgeden çıkarılan madenler buradan vagonlara yükleniyordu. Zamanında bölgeyi baraj suları alınca tren istasyonu da buradan ileride bir köy var (Muratbağı), oraya taşındı."

Ayar, tren istasyonunun nostaljik değerinden dolayı zaman zaman insanların gelip istasyonun çevresinde gezinti yaptıklarını aktararak, "Burada tarihi bir geçmiş var, insanlar geliyor bir nevi geçmişe yolculuk yapıyorlar. Anılar, eski hatıralar var, gelip burada zaman geçiriyorlar." dedi. (AA)

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Elazığ tren istasyonu

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