Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Yurtbaşı yolu Organize Sanayi Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Ü. idaresindeki 34 NP 9281 plakalı otomobil ile Abdulcebbar T. idaresindeki 34KZ 7459 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

İHA

