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Elazığ, Malatya, Bingöl ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 20 Ocak'ta Elazığ, Malatya, Bingöl ve Sivas'ta okullar var mı, yok mu?

19.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle illerden peş peşe tatil haberi geldi. Elazığ, Malatya, Bingöl ve Sivas'ta da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Veli ve öğrenciler tatil haberi için valiliklerin açıklamalarını takip ediyor. Peki Elazığ, Malatya, Bingöl ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 20 Ocak'ta Elazığ, Malatya, Bingöl ve Sivas'ta okullar var mı, yok mu? İşte ayrıntılar...

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 20 Ocak'ta Elazığ, Malatya, Bingöl ve Sivas'ta okullar var mı, yok mu?

Ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Yaşanan olumsuz gelişmeleri önlemek amacıyla okullar da tatil edildi. Valiliklerden peş peşe gelen tatil açıklamaları merak ediliyor. Peki Konya, Adıyaman, Tunceli, Trabzon'da yarın okullar tatil mi?

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojinin uyarısı sonrası Elazığ'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiği duyuruldu.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da devam edeceği anlaşıldığından 19 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine” denildi. Açıklamada aynı zamanda, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi. 20 Ocak için ise henüz açıklama yapılmadı.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya'da kar sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle, öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar da 19 Ocak 2022 Çarşamba tarihinde 1 gün süre ile idari izinli sayılacak. 20 Ocak için ise henüz açıklama gelmedi.

BİNGÖL'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl’de de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde süren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında ise kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı söylendi.

Bingöl'de henüz 20 Ocak için tatil açıklaması gelmedi.

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yine Sivas’ta akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara sebep oldu. Sivas Valiliği kazaların ve yaşanabilecek olumsuzlukların önceden önlenmesi amacıyla Çarşamba günü eğitime bir gün süre ile ara verildiğini açıkladı. 20 Ocak için ise henüz açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bingöl Elazığ Malatya Sivas
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