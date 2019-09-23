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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 19:32 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, İstanbul ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ, İstanbul ve Malatya'da 20 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütü yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve ardışık periyodik arama yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Elazığ FETÖ

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