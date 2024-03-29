Elazığ seçim sonuçları canlı! Elazığ seçim sonuçlarında Şahin Şerifoğulları mı, Coşkun Çağlar Duran mı, Murat Aygen mi önde?

Türkiye yerel seçim için sandık başına gidiyor. Seçim sonuçları ise vatandaşlar tarafından büyük bir heyecan ve merakla bekleniyor. Elazığ seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ve anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

Elazığ'da AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları olurken, CHP'nin adayı Coşkun Çağlar Duran, MHP'nin adayı ise Murat Aygen oldu. Elazığ'da seçim yarışının bu üç aday arasında geçeceği öngörülüyor.

2019 yerel seçimlerinde Elazığ Belediyesi'ni AK Parti'nin adayı Şahin Şerifoğulları kazanmıştı.





