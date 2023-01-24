Elazığ Sivrice depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Elazığ depreminde kaç kişi öldü? Yüsra bebek ve annesinin acısı hala taze!

Elazığ Sivrice depremi üzerinden 3 sene geçti. 24 Ocak 2020'de yaşanan depremde Elazığ ve Malatya'da birçok kişi yaşamını yitirdi. Ayşe Yıldız ve kızı Yüşra da depremin sembol isimlerinden oldu. Peki, Elazığ Sivrice depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Elazığ depreminde kaç kişi öldü? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Elazığ depremi 24 Ocak 2020'de meydana geldi.

6.8 büyüklüğündeki deprem Doğu Anadolu’da geniş bir alanda hissedildi.

ELAZIĞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Elazığ depreminde şehirde yaşayan 37 kişi ile Malatya'da ikamet eden 4 vatandaş yaşamını yitirdi.

Elazığ depreminde enkaz altından kurtarılan Yüsra bebeğin annesi Ayşe Yıldız, bugün sürekli aynı korkuyu yaşadıklarını söylüyor.

Yıldız ailesinden anne Ayşe (35), baba Hüseyin (36) ile çocukları Onur (12) ve Yüsra (5) enkaz altında kalmıştı.

Anne Yıldız ve 5 yaşındaki kızı Yüsra, 28 saat sonra JAK ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkartılırken eşi ve oğlu ise hayatını kaybetmişti.



