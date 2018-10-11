Elazığ’da 6 bin 764 litre kacak şarap ele geçirildi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin merkez Koruk köyündeki 4 evde yaptığı aramada, 6 bin 764 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Aldıkları ihbar üzerine Elazığ merkeze bağlı Koruk köyüne gelen jandarma ekipleri, evlerde arama başlattı. Aramalar sonunda, 4 ayrı evde kaçak olarak üretilen ve bandrolsüz olduğu saptanan 6 bin 764 litre kaçak şarap ele ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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