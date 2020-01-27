Elazığ'da depremzede üreticiye hayvan ve yem yardımı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, deprem felaketinin etkilediği kentte, zarar gören üreticilere hayvan ve yem dağıtmaya başladıklarını bildirdi.

Karahan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sonucu kent genelinde çok sayıda ahırın yıkıldığını ve hayvanların telef olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezaretinde ilk dakikadan itibaren kabinenin birçok üyesinin Elazığ'a geldiğini anımsatan Karahan, yaptıkları çalışmalarda şimdiye kadar 59 köyde 152 hasarlı ahır tespit ettiklerini, bunlardan 48'inin kullanılamaz halde olduğunu, 86 büyükbaş ile 115 küçükbaş hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdermirli'nin talimatları doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatifinden 50 ton kesif ve TİGEM'den de 10 ton kaba yem geldiğini ifade eden Karahan, ayrıca TİGEM'in Erzurum ve Şanlıurfa'dan 51 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvanın deprem bölgesine gönderdiğini kaydetti.

Karahan, yem ve hayvanları hak sahiplerine dağıtmaya başladıklarını, hayvan barınağı için de üreticilere hayvan sayısına göre 25 ve 50 metrekarelik çadır yaptırdıklarını aktardı.