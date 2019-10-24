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Elazığ'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 20:28 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmadaki incelemelerde iş yeri ve evlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen M.A., F.Ç. ve Ü.D., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, 22 bin TL, 15 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 3 bilgisayar, av tüfeği, elektronik eşyalar ve bakır malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Elazığ'da hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama

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