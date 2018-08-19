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Elazığ'da karpuz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:58 | Son Güncelleme

Elazığ'da karpuz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde karpuz yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Seyfettin Çelikoğlu yönetimindeki 23 HL 175 plakalı kamyon ilçe girişinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Hasan Yılmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonun kasasındaki karpuzların yola saçılması nedeniyle itfaiye ekipleri, karayolunda bir süre temizlik çalışması yaptı.

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2 yaralı karpuz Kaza Keban

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