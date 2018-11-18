Elazığ'da sulama kanalında 250 mermi bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sulama kanalında M16 piyade tüfeğine ait 250 mermi bulundu.
Merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde yer alan Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasından geçen sulama kanalında poşet içerisinde çok sayıda mermi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, poşet içerisindeki 250 merminin M16 piyade tüfeğine ait olduğunu belirledi.
Mermilere incelenmek üzere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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