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Elazığ'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Elazığ'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mehmet Bayer'in (68) kullandığı 23 HS 328 plakalı traktör, Üçpınar köyü girişinde devrildi.

Kazada sürücü Bayer hayatını kaybederken, traktördeki Yadin Öztürk (67) yaralandı.

Öztürk, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Keban Traktör Kazası

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