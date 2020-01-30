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Elazığ'daki depremzedelerin yardımına koşan İHH Kayseri ekibi döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:44 | Son Güncelleme

Elazığ'daki depremzedelerin yardımına koşan İHH Kayseri ekibi döndü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından bölgeye giden 8 kişilik Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi'nin kente döndüğünü, depremin hemen ardından bir tır acil yardım malzemesinin de depremzedelere ulaştırıldığını söyledi.

İHH Kayseri binasında düzenlenen toplantıda depremin ardından Kayseri'de yapılan yardımları değerlendiren Taş, kentin insani yardım kurumlarının Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için kardeş olmanın gereğini yerine getirdiğini belirtti.

Taş, Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibinin sabah vakti deprem bölgesine ulaşarak AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını aktardı.

Kayserililerin depremzedelerin yaralarını sarmak için elinden geleni yaptığını anlatan Taş, "Depremin hemen ardından bir tır acil yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Kentimizdeki İHH, Veren el Derneği, Şefkatder, İyilikder, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği, Diyanet Vakfı, Erciyes Feneri gibi insani yardım kurumlarımız üzerlerine düşen görevi büyük bir çaba ile yerine getirerek yaraların sarılmasına katkı sunmuş sunmaya da devam edeceklerdir. Ayrıca Kayseri İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi tarafından 'Şimdi yaraları sarma zamanı' sloganı ile başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan ihtiyaç malzemelerini taşıyan 3 tır dualarla dün bölgeye gönderildi."

Öte yandan Taş, ABD Başkan Donald Trump'ın Filistin-İsrail sorununa dair açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına da tepki göstererek, bunun yüzyılın ihaneti olduğunu ve her platformda buna karşı çıkacaklarını sözlerine ekledi.

- Mavi Marmara'da yaralanan gönüllü arama kurtarmada görev aldı

İHH'nın 8 kişilik arama kurtarma ekibinde yer alan, aynı zamanda Filistin'e insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırıdan yaralı kurtulan Ahmet Aydan Bekar da yaptıkları arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bekar, İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi olarak depremi haber alınca bir saat içinde İstanbul'daki merkezin talimatıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Elazığ'a yola çıktıklarını söyledi.

Depremin, kent merkezindeki iki mahalleyi etkilediğini anlatan Bekar, şöyle konuştu:

"AFAD, bizi Sürsürü Mahallesi'ne yönlendirdi. Dilek Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmalarına katıldım. 8 kişilik bir ekibimiz vardı. 48 saat görev yaptık. 48 saat içinde 9 ceset çıkarıldı buradan. Maalesef biz canlı çıkaramadık, bizden önce 10 kişi sağ kurtarılmıştı. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle acil yardım çalışmalarına başlandı. Enkaza girmek çok farklı bir duygu hem de riskli. Dilek Apartmanı'nın yarısı çökmüştü, yarısı yıkılmamıştı. Yıkılma riski çok fazlaydı, zaten ilk başladığımızdan son ana kadar yaklaşık 25 santim yıkılmayan yer kaydı. İlk etapta 3 ceset çıkardık, baba, oğul ve gelin. İnsanlar deprem anında psikolojik olarak kapıya doğru koşuyorlar ya da balkona yöneliyorlar. Bu aile de kapıya yakındı. Canlılar da cenazeler de genellikle kapıya yakın yerlerde bulunuyor. Hep bir umut oluyor. Enkazın altında canlı olabilme ihtimali hep var."

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Ahmet Aydan Bekar deprem Elazığ İHH mavi marmara

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