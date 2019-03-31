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Elazığ'daki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 06:54 | Son Güncelleme

EZLAZIĞ'da 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 11 kişi dumandan etiketlendi.

Elazığ'daki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- EZLAZIĞ'da 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 11 kişi dumandan etiketlendi.
​Üniversite Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki dairede, yangın çıktı. Alevler büyürken, yoğun duman, binanın içini kapladı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında, 11 kişi dumandan etkilendi. 5 kişiye gelen ambulansta oksijen tedavisi uygulanırken, 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'daki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

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