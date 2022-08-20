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Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında neye uğradığını şaşırdı! 'Bilmediğim bir yerden para akışı var'

20.08.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da meydana gelen olayda iş insanı Kazım Üstün, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor. Üstün, tanımadığı şahıslar tarafından hesabına yatırılan paraları gerçek sahiplerine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Şu ana kadar hesabına toplam 30 bin lira yatan Üstün, ''Banka gereken önemleri aldı. Niye bu paraların benim hesaba geldiğini bilmiyorum. Şu an para akışı hala devam ediyor. Her gün 5 bin lira para yatıyor'' dedi.

Elazığlı iş insanı Kazım Üstün, 7 Ağustos günü banka hesabına gelen paraları görünce şaşırdı. İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süre hesabında parayı bekleten Üstün’ün hesabına gün geçtikçe başka isimlere ait banka hesapları tarafından para akışı devam etti. Üstün, tanımadığı şahıslar tarafından hesabına yatırılan paraları gerçek sahiplerine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Şu sürece kadar hesabına toplam 30 bin lira yatan Üstün, örnek bir vatandaşlık görevi sergileyerek parayı hiçbir şekilde harcamadı.

''GÜNLÜK OLARAK PARA GELMEYE DEVAM EDİYOR''

Paranın sahiplerini arayan iş adamı Kazım Üstün, ''Ayın 7’si itibariyle hesabıma bilmediğim şahıslar tarafından değişik isimli kişilerden para akışı sağlandı şirket hesabıma. Neden gönderdiklerini bilmiyorum. Gönderen kişileri de tanımıyorum. Önemli olan il dışından değil hepsi Elazığ merkezden geliyor bu paralar. Ben bankam ile de görüştüm. Banka gereken önemleri aldı. Niye bu paraların benim hesaba geldiğini bilmiyorum. Bu paraların sahiplerini bulduğumuzda paralarını geri göndereceğiz. Ortalama şu an 30 bin civarında para geldi ve günlük olarak para gelmeye devam ediyor. Para gelişini kapatamıyoruz ama para çıkışını kapattırdık her hangi bir dolandırıcılığa karşı.

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''GÜNLÜK 5 BİN TL PARA YATIYOR''

Şaşırdım, bilmediğim tanımadığım ve ticaret yapmadığım insanlar tarafından günlük bana bir para akışı oluyor. Siz olsanız şaşırmaz mısınız? Hiçbir şey yapmadan günlük hesabınıza sabah kalkıyorsunuz her gün 5 bin lira para yatıyor. Şu an herkesin yapması gereken bir durum. Normalde benim olmayan para belki atan kişilerin ihtiyacı vardır, taksit yatırmıştır, yanlışlık olmuştur tabi ki ben bu paraları göndereceğim. Herkesin de bu tarz durumlarda göstermesi lazım bu bir insanlık görevi” dedi.

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(İHA)

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