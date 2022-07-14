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  4. Elbiseleri çıkartılınca bacağındaki izler fark edilmişti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Elbiseleri çıkartılınca bacağındaki izler fark edilmişti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

14.07.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette yeni gelişme yaşandı. Tugay Bekdemir, apartmandakilerin kötü koku ihbarı üzerine girilen dairede bacağında kesici-delici alet izleriyle ölü bulunmuştu. Bekdemir’in ölümüne ilişkin sürdürülen soruşturmada 1'i kadın 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Cinayet şüphelisi 2 kişi, polisin saklandıkları eve baskın yaptığı sırada kaçmaya çalışırken yakalandı.

Elbiseleri çıkartılınca bacağındaki izler fark edilmişti! Kan donduran cinayette yeni gelişme

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evden 8 Temmuz'da kötü kokular gelmesi üzerine binada oturanlar, saat 20.00 sıralarında polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, girdikleri evde Tugay Bekdemir'in cesediyle karşılaştı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in, bacağından kesici-delici bir alet ile yaralanarak öldürüldüğünü belirledi. Cesedin ise 3 günlük olduğu değerlendirilirken, bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen Tugay Bekdemir'in cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Tugay Bekdemir'i ölümüne neden olan kesici-delici aletin evde bulunamaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet kuşkusuyla çalışma başlattı. Araştırma yapan polis, Tugay Bekdemir'in ölü bulunduğu evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı incelemeler sonrasında Bekdemir'in, D.K. ile İ.K. ile görüştüğü tespit edildi. Harekete geçen polis, şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi 7058 sokakta saklandığı bilgisine ulaştı.

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KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Şüphelilerin yakalanması için söz konusu adrese giden polis, 1'i kadın olmak üzere 2 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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cinayet İzmir
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