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Elbiseleri ve kemikleri bulunmuştu! Korkunç cinayette 11 ay sonra bir yeni gelişme daha

28.12.2023 21:08 | Son Güncelleme:
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Amasya’nın Suluova ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı verip elbiseleri ve kemikleri bulunan Mehmet Kındaç cinayetinde 11 ay sonra bir kişi daha tutuklandı.

Elbiseleri ve kemikleri bulunmuştu! Korkunç cinayette 11 ay sonra bir yeni gelişme daha

Orta Mahalle’de yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Kındaç’ın babası, 17 Ocak 2023 günü oğlundan haber alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın bir arkadaşıyla araca bindiğini tespit etti.

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ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Arkadaşı Yavuz K. ifadeye çağrıldı. Çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Yavuz K. gözaltına alındı. Sorgusunda Yavuz K., sulama kanalının kıyısında tartıştıkları Kındaç’ı av tüfeğiyle ateş edip başından ve göğsünden vurduğunu itiraf etti. Bunun üzerine polis, jandarma, itfaiye ve il merkezinden gelen AFAD ekipleri 10 gün sonra gece boyunca arama yaptı. Kındaç’ın elbiseleri ve ona ait olduğu düşünülen parçalanmış kemik parçaları bulundu. Kemik parçalarının adli tıp raporlarında Mehmet Kındaç’a ait olduğu belirlendi.

YANINDA BİR KİŞİ DAHA OLDUĞU BELİRLENDİ

Bir Eylül Mahallesi’ndeki sulama kanalı çevresinde canlı ve ceset arama köpeği de aramalarda kullanılırken olayın aydınlatılması için çalışmalar sürdüren ekipler Yavuz K.’nın tutarsız ifadeleri üzerine olayı derinleştirdi. Yavuz K.’nın yanında bir kişinin daha olduğu belirlendi. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi cinayet büro ekipleri Samsun’un Tekkeköy ilçesinde çobanlık yapan Necip G.’yi gözaltına aldı. Mehmet Kındaç’ı öldürdüğünü itiraf eden Necip G. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)


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cinayet Gözaltı Amasya
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