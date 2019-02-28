Elbistan’da 2 mahallede eğitime kar engeli

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 2 mahalledeki okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Elbistan’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. İlçeye bağlı Karamağara ve Keçemağara Mahallelerinde yoğun kar yağışının ardından Elbistan Kaymakamlığı tedbir amaçlı olarak okulların tatil edilmesini kararlaştırdı. Elbistan Kaymakamlığı’nın aldığı karara göre Karamağara mahallesinde bulunan taşımalı eğitim merkezi konumundaki okul ile Keçemağara Mahallesi İlkokulu bugün tatil edildi.

İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerde ise eğitime normal şekilde devam edilecek.

