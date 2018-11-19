"Elbistan'ı afet bölgesi ilan edin"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan'da 150 bin ton pancarın tarlada alım beklediğini belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisine çağrıda bulunuyoruz; ya çiftçilerin zararlarını gidermek için burayı afet bölgesi ilan edin ya da sattığınız fabrika sahiplerine söyleyin, bu pancarları satın alsınlar." dedi.

Öztunç, düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nden getirdiği şeker pancarını göstererek, şeker pancarının tansiyonu, kolesterolu düşürdüğünü; sinir hücrelerine iyi geldiğini, insanı sakinleştirdiğini söyledi.

Pancarın Anadolu'daki onbinlerce çiftçi gibi, Elbistan'daki çiftçilerin de en büyük gelir kaynağı olduğunu belirten Öztunç, "Her yıl binlerce ton şeker pancarı üretilir, 1986'dan beri açık olan şeker fabrikasına verilirdi. Fabrika, geçen yıl 30 milyon lira kar elde etti ama özelleştirildi." diye konuştu.

Ali Öztunç, Elbistan'da 150 bin ton pancarın tarlada kaldığını, fabrikanın bu pancarı satın almadığını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Fabrikanın derdi şeker üretmek değil. Fabrikayı satın alan patronun derdi, fabrikanın arazisini satmak; oraya rezidanslar, binalar yapmak. 150 bin ton pancar alım bekliyor ama bu arada olan oldu, kar yağdı ve pancar tarlada kaldı. Kar yağınca kalite düşüyor. Elbistan esnafı batıyor, koca bir şehir batmak üzere. AKP, Maraş'ta, özellikle de Elbistan'da çok oy alıyor. Elbistan bugüne kadar AKP'ye sahip çıktı ama bugün AKP çiftçiyi perişan etti. Adalet ve Kalkınma Partisine çağrıda bulunuyoruz; ya bu çiftçilerin zararlarını gidermek için burayı afet bölgesi ilan edin, çiftçilerin zararını devlet, hükümet ödesin ya da sattığınız fabrikanın sahiplerine söyleyin, bu pancarları satın alsınlar. Eğer bunu yapmazsınız koca bir şehir batacak."