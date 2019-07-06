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Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir iş yerinde kablo tamiri yapan stajyer genç, yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Malkara-Hayrabolu yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda kablo tamiri yapan Kadir Tüsün (22), yüksek gerilim hattına dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir iş yerinde kablo tamiri yapan stajyer genç, yüksek gerilim hattına dokunması sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malkara-Hayrabolu yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda kablo tamiri yapan Kadir Tüsün (22), yüksek gerilim hattına dokunması sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak, 112 Sağlık ekibine teslim edildi. Tüsün, Malkara Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından İstanbul’daki bir hastaneye sevk edildi.

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