Elektrik direğinde akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Mehmet Eroğlu (24), çalışma yaptığı elektrik direğinde akımı kapılıp, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Salihli'nin kırsal Emirhacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa genelinde elektrik dağıtımı yapan bir şirkette çalışan Mehmet Eroğlu, çıktığı elektrik direğinde çalışırken, akıma kapıldı. Direkten düşen Eroğlu'nu gören mesai arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eroğlu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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