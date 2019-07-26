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Elektrik direğine sabitlenen arı kovanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, kent merkezinde bulunan bir sokağın elektrik direğine sabitlenen arı kovanı, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine kaldırıldı.Eskişehir’de, Gökmeydan Mahallesi Erginay Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine bir şahıs tarafından arı kovanı bırakıldı.

Elektrik direğine sabitlenen arı kovanı

Eskişehir’de, kent merkezinde bulunan bir sokağın elektrik direğine sabitlenen arı kovanı, vatandaşların yoğun şikayeti üzerine kaldırıldı.
Eskişehir’de, Gökmeydan Mahallesi Erginay Sokak üzerinde bulunan elektrik direğine bir şahıs tarafından arı kovanı bırakıldı. Yaklaşık 5 metre yükseğe sabitlenen kovandaki arılar, gün içinde civardaki evlere de girmeye başladı. Sokak üzerinde ikametleri bulunan vatandaşlar ise, yoğun arı tacizleri karşısında durumu Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kovan sahibini aramaya başladı. Bir süre sonra bulunan ve ismi öğrenilemeyen şahıstan arı kovanının kaldırılması istedi. Ardından şahıs, direğe sabitlediği kovanı sökerek sokaktan ayrıldı.

Elektrik direğine sabitlenen arı kovanı

Elektrik direğine sabitlenen arı kovanı

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