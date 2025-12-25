Prizde unutulan bu cihazlar elektrik faturanızı yükseltiyor! 'Fişten çekin' uyarısı

Evlerde elektrik tüketiminin yalnızca kullanılan cihazlardan kaynaklandığı düşünülse de gerçek tablo pek öyle değil. Uzmanlara göre kapalı olduğu sanılan bazı elektronikler, fişe takılı kaldıkları sürece enerji harcamayı sürdürüyor. Bu durum 'gizli elektrik tüketimi' olarak adlandırılıyor ve yıl sonunda faturaya fark edilmeden ciddi bir yük bindirebiliyor.

Artan enerji maliyetleriyle birlikte, fişten çekilmeyen cihazların etkisi artık çok daha net hissediliyor. Yapılan güncel araştırmalar, bir hanedeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 5 ila 10’unun kullanılmayan ama prizde kalan cihazlardan kaynaklanabildiğini ortaya koydu.

PRİZDE UNUTULAN ŞARJ ALETLERİ MASUM DEĞİL

Telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar şarj aletleri cihazlara bağlı olmasa bile prizde takılı kaldıklarında elektrik tüketmeye devam ediyor. Tek bir adaptörün harcadığı enerji düşük gibi görünse de, evde birden fazla şarj aleti bulunması toplam tüketimi artırıyor.

Enerji uzmanları, boşta çalışan bir adaptörün yılda birkaç kilovat saatlik elektrik tüketimi oluşturduğunu belirtti. Ayrıca uzun süre prizde kalan adaptörlerin ısınarak güvenlik riski oluşturabileceği de vurgulandı.

BEKLEME MODUNDAKİ TELEVİZYONLAR SESSİZCE HARCIYOR

Televizyonlar kapatıldığında tamamen kapanmış gibi görünse de, uzaktan kumandayla kapatılan cihazlar genellikle bekleme modunda kalıyor. Bu da televizyonun ve ona bağlı uydu alıcısı, dijital yayın kutusu veya TV box gibi ekipmanların elektrik çekmeye devam etmesi anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu sistemler birlikte saatte ortalama 5 ila 10 watt arasında enerji tüketebiliyor. Gün boyunca fişte kalan cihazlar, ay sonunda fark edilmeden yüksek bir tüketime yol açabiliyor. Birden fazla televizyon bulunan evlerde ise bu etki daha da büyüyor.

DİJİTAL SAATLİ MUTFAK ALETLERİ GÖZDEN KAÇIYOR

Mikrodalga fırınlar, fırınlar ve bazı kahve makineleri üzerinde yer alan dijital saat ve ekranlar, cihaz kapalı olsa bile çalışmayı sürdürüyor. Bu ekranlar küçük bir detay gibi görünse de sürekli enerji tüketimine neden oluyor.

Uzmanlar, mikrodalga fırınların bekleme modundaki tüketiminin yıl boyunca sabit şekilde devam ettiğini ve bu nedenle 'sessiz tüketiciler' arasında yer aldığını ifade etti. Mutfakta sık kullanılan bu cihazlar, çoğu zaman fark edilmeden faturaya yansıyor.

MODEMLER 24 SAAT ELEKTRİK ÇEKİYOR

Evde internetin sürekli açık olması, modemlerin de günün her saati çalışması anlamına geliyor. Aktif kullanım olmasa bile modem, router ve sinyal güçlendiriciler enerji tüketmeyi sürdürüyor.

Bu cihazlar tek başına yüksek güç harcamasa da, kesintisiz çalışmaları nedeniyle aylık ve yıllık tüketimde önemli bir paya ulaşıyor. Uzun süre evde olunmadığında veya internet kullanılmadığında fişten çekilmeleri öneriliyor.

Enerji uzmanları, kullanılmayan cihazların fişten çekilmesini ya da anahtarlı prizler kullanılmasını öneriyor. Bu basit alışkanlık, hem elektrik faturasını düşürüyor hem de cihazların ömrünü uzatıyor.