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Bodrum'da elektrik faturası eylemi! "Zamları geri alın"

31.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturası yüksek gelen vatandaşlar duruma isyan etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde, elektrik faturalarının bu ay yüksek geldiğini söyleyen bir grup, protestoda bulundu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’ dövizleriyle slogan atan grup, ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bıraktı.

Bodrum'da elektrik faturası eylemi! "Zamları geri alın"

Konacık Mahallesi’nde bulunan elektrik dağıtım şirketi önünde yapılacak eylem için bir gün öncesinde sosyal medyadan çağrıda bulunuldu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’, ‘Enerji haktır satılamaz’ gibi pankart ve dövizlerle slogan atan grup bu ay gelen elektrik faturalarının çok yüksek olduğunu belirtti. ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bırakan gruba, araçlarıyla yoldan geçenler korna çalarak destek oldu.

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'FATURALAR ÜÇ KATINA ÇIKTI'

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kemal Aslan şunları söyledi:

"Bir eve gelen elektrik faturaları zamlarla 3 katına çıktı. Zamlar geri çekilmelidir. Bodrum’da hanelere asgari ücretin yarısı kadar elektrik faturaları kesildi. Biz herhangi bir siyasi görüş ve düşüncenin altında olmayıp içinde bulunduğumuz durumu aktarmak ve zamların geri alınmasını talep etmekteyiz."

Basın açıklamasının okunmasının ardından grup dağıldı.

DHA

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Muğla
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