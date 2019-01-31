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Elektrik kablolarından çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

Denizli’de 2 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonrası bir daire kullanılamaz hale geldi.

Denizli’de 2 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın sonrası bir daire kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi 2404 Sokak’ta Ayhan Erkaya isimli vatandaşa ait 2 katlı binanın üst katından dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler hızlıca yangına müdahale etti. Olayda, binanın ikinci katının büyük bir bölümü ile çatı yanarken, ekipler yaklaşık yarım saatlik bir müdahale sonrası yangını kontrol altına alabildi. Yangının ilk belirlemelere göre çatı kısmındaki elektrik kablolarında oluşan kısa devre sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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