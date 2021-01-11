Elektrik kesintisi listesi 11 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 11 Ocak elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL sk / TAŞOLUK mah AKBABA, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 11/01/2021 08:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, CAMİ, MEKTEP sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-693, G-728, G-729, G-731, G-732, G-738, G-750, G-751, G-757, G-770, G-814, G-820, G-847, G-854, G-855, G-879, G-882, G-901, G-906, G-912, G-913 sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1745., BİRLİK, VELİOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇAVUŞPAŞA, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, DR. BEDİİ GORBON, YAŞMAK SIYIRAN sk / EVLİYA ÇELEBİ mah BEDRETTİN, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah GÖKSU, MİMAR SİNAN, PAŞALI, SELVİ, YENİYOL, YENİYOL ARALIĞI, YEŞİL KIBRIS, ZAKKUM, ÖRNEK TEPE sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah FUADİYE, TAVCI, UZUN BAYIR, ZOR BAYIR sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah SAKIZ AĞACI, SERDAR ÖMERPAŞA, VİŞNECİ sk / ÇUKUR mah KARAKURUM, MERMER, SAKIZ AĞACI sk bölgelerinde 11/01/2021 13:30:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 244., 246. sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2260., 2262., 2263., 581. sk / HÜRRİYET mah FLAMİNGO sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah AHU, ALİ RIZA BEY, AYÇA, BELEN, NEHİR, ÇAĞLA, ÇAĞLAYAN, ÖZGÜR sk / TALATPAŞA mah 1035. sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMNAGAZİ mah AHMET ARİF CD, HAZAN, KRİZANTEM, BAHAR, SERA, SERDAR, SELVİ sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah BAHÇE YOLU sk / ÜÇEVLER mah 916., 946., BAHÇE YOLU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah BARAKA, HÜLYA, HÜRRİYET, KARADENİZ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ULUBATLI sk / SİLAHTARAĞA mah 1.SAMET, 1.YENİ ÇIKMAZI, 2.MEHTAP, 5.CAMİİ, ALTIN ORDU (ORDU), BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BESTEKAR HACI ARİFBEY, CANSU, KARADENİZ, MERCAN YOKUŞU, MUHSİN YAZICIOĞLU, PINAR, SİLAHTARAĞA, UĞUR, YURT, İKİZLER YOKUŞU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 11/01/2021 11:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALİ KUŞÇU mah HALİÇ sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah CİNGÖZ, FODLACI, HALİÇ, PİR SULTAN, TOKSÖZLÜ sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAHADIR, BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, IŞIN, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TAŞÇI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN, TURAN, UYGAR, YONCA, YUNUS EMRE, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BAĞIŞ, DADAŞ, DAL, DEFİNE, DEKAN, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BEYZADE, BOZKIR, DEKAN, TAŞÇI sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, AYDINLAR, BARBAROS, BASRİ, DADAŞ, DAL, DALGIN, DAMAR, DAYANIKLI, DEFİLE, DEFİNE, DEKAN, DOĞUŞ, DUYAR, DUYAR ÇIKMAZI, DUYGU, DİK, DİLBER, DİLŞAT, DİZGİ, KAĞITHANE BARBAROS, KEMALİYE, RAMİ ÇIKMAZI, TAŞÇI, YASİN, ÖMÜR, İRADE, İRADE ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FAZIL KAFTANOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, AYSU, GÖKDENİZ, KAĞITHANE BARBAROS sk / SULTAN SELİM mah BAKAY, BALCI, BALMUMU, BALÖZÜ, BARUT, BASKIN, BAYRAKTAR, BEDEN, BOSTANCI, BOYRAZ, BULUT, BURÇAK, BURÇİN, BUYRUK, BİLGİÇ, BİLLUR, BİRİCİK, EBABİL, KAĞITHANE BARBAROS, MELİK, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, YEŞİL, ZAFER, ÇİSEM, ŞİRİNOĞLU sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AKSÖĞÜT, ANAYURT, BAYRAKTAR, BETÜL, CANSEV, GÜMÜŞHANE, HASIR, KANYON, KAĞITHANE BARBAROS, NURTANESİ, OKUR, ZAFER, ŞEHİT OSMAN BOZKURT, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2021 10:30:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, YILDIRIM, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 11/01/2021 19:00:00 - 11/01/2021 21:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ADİLE, AHU, KUĞU, KİLYOS sk / ZEKERİYAKÖY mah YENİ UYUM SİTESİ sk bölgelerinde 11/01/2021 08:30:00 - 11/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah KIRKLAR sk / KOCATAŞ mah GÜNAYDIN, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, ÖZKANLAR, İNCE sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİFENERİ mah KETENDERE sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY sk / ÇAYIRBAŞI mah ATATÜRK OKULU, BAHÇEKÖY, SIRMAÇ, ÇAYIR MEZARLIK, ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk .Akzambak sokak bölgelerinde 11/01/2021 15:00:00 - 11/01/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 11/01/2021 13:00:00 - 11/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah KODAMAN sk bölgelerinde 11/01/2021 11:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272/1., 1272/2., 1279/1., 1285., 1427., 1427/1., 1427/2., 1428., 1428/2., 1429., 1429/1., 1429/2., 1429/4., 1430., 1430/1., 1431., 1431/1., 1432., 1433., 1434., 1435., 1436., 1437., 1468., 1469., 1470., 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1476/1., 1476/2., 1476/3., 1477., 1478., 1478/1., 1479., 1479/1., 1480., 1481., 1481/1., 1482., 1482/1., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 11/01/2021 09:00:00 - 11/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk bölgelerinde 11/01/2021 10:00:00 - 11/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.