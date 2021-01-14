Elektrik kesintisi listesi 14 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 14 Ocak elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZ KIZI, DENİZATI, DİVİT, FAHRİ KORUTÜRK, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KERVANSARAY, KINALI, KOÇYİĞİT, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SU YOLU, TURGUT REİS, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah MUHTAR KAZIM AKGÜL, SET, YASİN, ŞANLI sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, CUMHURİYET, GAZETE, KORKMAZ, LOJMAN, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İZCİ sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2115., 2119. sk / YAVUZ SELİM mah 1076., 1078., 1080., 1082., 1087., 1094., 1100., 968., HÜRRİYET sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 797., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk bölgelerinde 14/01/2021 11:00:00 - 14/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1576., 1580. sk bölgelerinde 14/01/2021 11:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 748., 749., 750., 751., 752., ESENLER, FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 201., 202., 203., 204., 206., 220., 220/1., 221., 222., AKSARAY, FATİH sk / KAZIM KARABEKİR mah HACI BAYRAM VELİ sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DOĞANBEY sk bölgelerinde 14/01/2021 13:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ASLAN, BAŞAK, CANLAR, FETİH, GÖKÇEALİ, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, ORUÇ, OYMAK, OZAN ÇIKMAZI, ÖDÜL, ÖZGE, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 905., 906., 913., 914., 946. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1591. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ATABEY, BAĞLAR, BEKÇİ, DİKİLİAĞAÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK , ORUÇ, YEŞİLÇINAR, İLK YAZ sk / İSLAMBEY mah ATABEY, FAZİLET, KUŞBAZ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ORUÇ, TOKOL, İLK YAZ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah 1. BAYIR, 2. BAYIR, DEREBOYU, DEREYOLU, DEREİÇİ, GAZİ, MELEK, MELEK HATUN, SEVEN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541., 541/1., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 551/1., 552., 553., 554., 556., 556/1., 556/2., 593., 593/1., 594., 595., 596., 597., 598., 599., 599/1., 599/2., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, AYNUR, AYTAÇ, BAHÇELER, GÜFTE, IŞIKLI, NAME, ÇIKRIK, İCLAL sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, IŞIKLI, MERCEK, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, ÇIKRIK sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah DİŞÇİ, FERHAT, REİS, TANYELİ, YAŞARLI, ÖZVEREN, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAKOÇ, ASYA, BAYINDIR, CANBERK, DAMLAPINAR, EMEK, ERSOY, GÜNYÜZÜ, HANIMELİ, HASGÜL, KAPLICA, KARDELEN, KESKİNGİL, KESKİNGİL ÇIKMAZI, KONUKLU, KUŞHANE, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, MORKARANFİL, SARIBUĞDAY, SARIBUĞDAY ÇIKMAZI, SULTAN, ULUTAŞ, YALINTAY, YAĞIZLAR, ÜLKER, İNCESU, ŞAHİN sk bölgelerinde 14/01/2021 10:00:00 - 14/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, FESTİVAL, GÜLAY, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, MERCEK, NAME, NURTAÇ, SELMA, SEĞMEN, YANKI, YELKEN, YEŞİLTEPE, ÇEVREM, ÇIKRIK, İCABET sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, ERZİNCAN, FESTİVAL, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, TÜMLEÇ sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ARANIR, AYNUR, AYTAÇ, BAHA ÇIKMAZI, BAHÇELER, DENİZMEN, ESENLİK, FESTİVAL, GÜFTE, IŞIKLI, NAME, NİL, SARP, SEREN, SERKAN, SEVİLEN, SEĞMEN, YENER, ZEMHERİ, ÇAYIRCIK, ÇIKRIK, İCLAL sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah IŞIKLI, SARP, SEREN, SEĞMEN sk bölgelerinde 14/01/2021 12:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, YILDIRIM, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 14/01/2021 19:00:00 - 14/01/2021 21:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.GAZİ OSMAN PAŞA, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, KAYNARCA, KIZILCIK, NURİ PAŞA, NİYAZ, YASEMİN, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.), ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHÇEKÖY, MURAT PAŞA ÇIKMAZI sk / PTT EVLERİ mah BAHÇEKÖY, BEGÜM ÇIKMAZI sk / ÇAYIRBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, BAKİ ÇIKMAZI, CAMİİ ŞERİF, PALA, TESTİCİLER, ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ, ÖZKAN. sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ÇAYIRBAŞI mah AKMEŞE, ASYA ÇIKMAZI, ATATÜRK OKULU, EKBİÇ, MEZARLIK ARKASI, PALA, YAVUZLAR ÇIKMAZI, ÇAYIR MEZARLIK, ÇEŞMELER, ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES, DOĞANBEY sk / BAHÇEKÖY YENİ mah ORTA SELVİ sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 14/01/2021 09:00:00 - 14/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.