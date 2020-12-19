Elektrik kesintisi listesi 19 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah SARIGÜL sk bölgelerinde 19/12/2020 10:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah ZEYTİNLİBAHÇE sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3034., 3038., 3090., 3093., 3095., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3127., 3133. sk bölgelerinde 19/12/2020 00:30:00 - 19/12/2020 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇINAR sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, BAL sk bölgelerinde 19/12/2020 16:30:00 - 19/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah MARTIKUŞU, RAHMET, ÇUKURTARLA sk / SARIGÖL mah MARMARA, ODABAŞI, ZİYADE sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah DEĞİRMEN, KALE, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 19/12/2020 13:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah sk / SEYMEN mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:30:00 - 19/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRAHANE sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.