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Elektrik kesintisi listesi 19 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

19.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 19 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 19 Şubat elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 19 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

19 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Bakırköy Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1612., 1615., 1620., 1622., 1623., 1624. sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Başakşehir Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah CEYLAN, SÜZER sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beyoğlu Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ATA, ATA ARALIĞI, ATILIM, DOĞANŞAH, SEVİNÇ, ÇEŞME, ÇINAR, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKYOL, PÜRTELAŞ, SOMUNCU sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 319. sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Kağıthane Elektrik Kesintisi

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ASAF, BİNNUR, CEVHER, CİHAD, DOĞAN, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, NATO, YILDIZ, ÇAMÖZÜ, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, BARBAROS, DEFİNE, DENİZATI, DEVİR, DOLUNAY, DOSTLUK, DOĞUŞ, DİK, DİRAYET, HALİL RAHMAN, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah ADEM YAVUZ, AHMET CELALETTİN, BOZTEPE, KARANFİL, YILDIRIM, ÇAĞLA sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Şişli Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ECZA sk bölgelerinde 19/02/2021 09:00:00 - 19/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah AĞA, AĞAOĞLU, BAŞARAN, BERK, GÜVENEVLER, HAFIZ ATA, HAFIZ ATA ARALIĞI, LATİ LOKUM, MECİDİYE DERESİ, MECİDİYE KUYU, ZERTOP, ÇAĞLAR, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk bölgelerinde 19/02/2021 11:00:00 - 19/02/2021 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 19/02/2021 18:00:00 - 19/02/2021 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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