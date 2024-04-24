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Elektrik kesintisi sorgulama nasıl yapılır? Elektrik kesintisi hangi numaradan öğrenilir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.04.2024 20:40
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Tüketici sorumluluğunda olan ya da olmayan nedenlerden ötürü elektrik kesintileri yaşanabilmektedir. Kullanılan iş aleti ya da el aletlerindeki mevcut sorunlar nedeniyle sigortaların atması, sigortanın arızalı olması ya da iç tesisattaki çeşitli hasarlar tüketici sorumluluğundaki arızalardır. Genel arızalar ise merkezden kaynaklanabilir. Bir elektrik kesintisinin nedeni ise birkaç yoldan sorgulanabilir.

Elektrik kesintisi sorgulama nasıl yapılır? Elektrik kesintisi hangi numaradan öğrenilir?

İçindekiler

  • Elektrik kesintisi sorgulama nasıl yapılır?
  • Elektrik kesintisi hangi numaradan öğrenilir?
  • Elektriğin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim?
  • İstanbul elektrik kesintisi için neresi aranır?
  • Ankara elektrik kesintisi için neresi aranır?
  • İzmir elektrik kesintisi için neresi aranır?
  • Bursa elektrik kesintisi için neresi aranır?

Elektrik arızaları elektrik kesintilerinin başlıca sebebidir. Bu kesintiler ve arızalar tüketici kaynaklı ya da genel olarak gerçekleşmiş olabilir. Elektriğin kullanıcıya ulaşmasını sağlayan iletim hatları arıza yapmış ve elektrik kesintisi yaşanmış olma ihtimali yüksektir. Hangi nedene bağlı olarak gerçekleşmiş olursa olsun yaşanan elektrik arızalarını sorgulamak ve elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek çeşitli yollardan mümkün olur.

Elektrik kesintisi sorgulama nasıl yapılır?

Konutlarda ya da iş yerlerinde yaşanan elektrik kesintileri, iç tesisatta ya da dış tesisatta yaşanan sorunlardan kaynaklı olabilir. Kabloların, anahtarların, prizlerin ya da kullanılan elektrikli cihazların arızalı olmaları sigortaları attırabilir ve kesinti bu nedenlerden ötürü yaşanabilir.

Bunun dışında elektrik dağıtıcılarından kaynaklı olan genel bir arıza gerçekleşmiş de olabilir. Bulunulan şehre göre farklı dağıtım firmaları ile iletişime geçerek yaşanan arızayı öğrenmek ve elektrik kesintisi sorgulamak mümkün olur.

Elektrik kesintisi hangi numaradan öğrenilir?

Yaşanan elektrik kesintilerinin nedenini öğrenebilmek ve ne zaman yeniden elektrik geleceğini öğrenebilmek için bağlı olunan elektrik dağıtım firmasının çağrı merkezi ile iletişime geçmek gerekir.
Dağıtım firmaları kendilerine ait çağrı merkezlerinden bilgi verebilecekleri gibi firmaya ait uygulama ya da internet sitesi üzerinden de bilgi verebilmektedirler. Kişiler bağlı bulundukları dağıtım firmasına ait uygulamayı telefonlarına indirerek arıza durumlarında bilgi alabilirler. Ortak çağrı merkezi numarası ise 186’dır.

Elektriğin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim?

Elektrik dağıtım firmaları yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini mevcut internet sitelerinden ya da mobil uygulamalarından bildirirler. Böylece aboneler yapılacak olan elektrik kesintilerini takip edebilir ve önceden öğrenebilirler.

Ancak bazen yaşanan elektrik kesintileri planlı olmayabilir. Hava koşulları, yaşanan çeşitli kazalar ya da beklenmeyen durumlar da elektrik kesintilerine yol açabilir. Farklı şehirlerde ve bölgelerde yetkili olan elektrik dağıtım firmaları ile iletişime geçilerek bilgi alınabilir.

İstanbul elektrik kesintisi için neresi aranır?

İstanbul’da yaşanan elektrik arızaları hakkında bilgi alabilmek için bu bölgede yetkisi bulunan elektrik dağıtım firması ile iletişime geçilmelidir. BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) ve AYEDAŞ (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş) bu bölge için yaygın olarak yetkili olan dağıtım firmasıdır.

Yaşanan elektrik arızası BEDAŞ’ın ve AYEDAŞ'ın çağrı merkezi aranarak sorgulanabilir. BEDAŞ ve AYEDAŞ için 186 numaralı çağrı merkezi aranmalıdır. Ayrıca BEDAŞ’ın ve AYEDAŞ'ın sitesi üzerinden de bilgi alınabilir.

Ankara elektrik kesintisi için neresi aranır?

Ankara’daki elektrik aboneleri bu bölgede yetkili olan elektrik dağıtım firmalarına ait çağrı merkezlerini arayarak bağlı bulundukları bölgelerde yaşanan elektrik arızaları hakkında bilgi alabilirler.

Başkent EDAŞ (Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Ankara’da yaygın olarak yetkisi bulunan elektrik dağıtım firmasıdır. Ortak bir çağrı merkezi numarası olarak 186 numaralı hat aranarak Ankara’daki elektrik kesintileri hakkında bilgi alınabilir.

İzmir elektrik kesintisi için neresi aranır?

İzmir şehrindeki elektrik dağıtım firması ve yetkilisi yaygın olarak GDZ Elektrik’tir. (Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Bu şehirde yaşanan elektrik arızaları ve çeşitli sorunlar bu firma ile iletişim kurularak çözümlenebilir.

Yaşanan elektrik kesintileri GDZ’ye bildirilmeli ve arıza giderilmesi için kayıt bırakılmalıdır. Bu dağıtım firmasına ulaşabilmek için 186 numaralı çağrı merkezini aramak yeterli olacaktır.

Bursa elektrik kesintisi için neresi aranır?

Bursa’da da elektrik kesintileri ve elektrik arızaları durumlarında 186 numaralı elektrik arıza hattı aranır. Bu şehirdeki elektrik dağıtım yetkili firması yaygın olarak UEDAŞ’tır. (Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi.)

Herhangi bir nedenden kaynaklı olarak yaşanan elektrik kesintileri durumlarında UEDAŞ aranarak arıza kaydı bırakılmalıdır. Hem sorunun tespiti hem de arızanın giderilmesi için bu numaranın aranması ya da firmanın uygulaması üzerinden arıza kaydı bırakılması gerekir.

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