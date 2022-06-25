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ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER! 25 Haziran elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

25.06.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve 25 Haziran 2022 Cumartesi günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "25 Haziran elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İşte AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER! 25 Haziran elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 25 Haziran 2022 Cumartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi olacak ilçeleri duyurdu. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? 25 Haziran 2022 Cumartesi AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

25 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

25 Haziran Cumartesi günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

25 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

25 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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