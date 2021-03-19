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Elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi öldü

19.03.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 27.

Elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi öldü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 27. Sokak’ta bulunan bir evde, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, yanan eve girerek içeride bulunan vatandaşları kendi imkanları ile dışarı çıkarmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangından yaralı olarak kurtulan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 51 yaşındaki Bedia Aydoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 5 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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