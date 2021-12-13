Elektrik olmadığı için yaktığı mum evini küle çevirdi! Alevlerin arasından kurtardılar

Edinilen bilgiye göre Bandırma Çınarlı Mahallesinde yalnız yaşayan N. B (55) nin evinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

YANGINA MUM NEDEN OLDU

Yangının evde elektrik olmadığı için vatandaşın yaktığı mumdan kaynaklandığı sanılırken, itfaiye ekiplerinin vatandaşı yanan evin arka odasından çıkarttığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

N.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

İHA

