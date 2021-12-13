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  4. Elektrik olmadığı için yaktığı mum evini küle çevirdi! Alevlerin arasından kurtardılar

Elektrik olmadığı için yaktığı mum evini küle çevirdi! Alevlerin arasından kurtardılar

13.12.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yangında mahsur kalan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının, yalnız yaşadığı öğrenilen 55 yaşındaki şahsın, evde elektrik olmaması nedeniyle yaktığı mumdan kaynaklandığı düşünüldü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Elektrik olmadığı için yaktığı mum evini küle çevirdi! Alevlerin arasından kurtardılar

Edinilen bilgiye göre Bandırma Çınarlı Mahallesinde yalnız yaşayan N. B (55) nin evinde yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettikleri yangını kısa sürede söndürdü.

YANGINA MUM NEDEN OLDU

Yangının evde elektrik olmadığı için vatandaşın yaktığı mumdan kaynaklandığı sanılırken, itfaiye ekiplerinin vatandaşı yanan evin arka odasından çıkarttığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

N.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

yangın

İHA

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