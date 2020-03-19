Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi

Düzenlenen bakım onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde planlı elektrik kesintileri olduğu gibi arıza kaynaklı elektrik kesintileri de meydana geliyor. İstanbul’da, elektrik kesintilerinin planlı olanları bir kaç gün önceden BEDAŞ resmi sitesi üzerinden duyuruluyor.

20 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530., 531., 532. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378946)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKASYA, AMBER, DİLARA, EBABİL, EVLİYA, FERAH, GÜL, IHLAMUR, KAMER, LALE, NAMLI, PELİKAN, PINAR, SALKIM, SARNIÇ, SÖĞÜT, SÜMBÜL, UZUN, YAYLA, ÇİÇEK, ÖZLEM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2399227)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, DOĞA, KEBAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk 11:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2401015)