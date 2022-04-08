Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? 8 Nisan kesinti sorgulama AYEDAŞ-BEDAŞ

Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar 8 Nisan Cuma günü de konu ile ilgili araştırma yapıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle 8 Nisan Cuma günü bazı ilçe, semt ve mahallelerde kesinti yaşanacak. Biz de sizler için elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler? sorularının yanıtı ile 8 Nisan 2022 Cuma günü için yapılan açıklamanın detayları ile AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizde yer verdik.

8 NİSAN ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 14625317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah MALTEPE sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 14621753

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FATİH, MARMARA, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621754

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ATAMAN, DENİZKÖŞKLER, GÜVENEL, HASAN ÇELEBİ, SIRMA, TURNA sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621756

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, BAŞARAN, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, SARP, ÇİROZ, İNCEBEL sk bölgelerinde 08/04/2022 12:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 14575169

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah CAMİ YOLU, KOÇMAN sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14688316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1571., 1572., 1573. sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14697316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -FEVZİ ÇAKMAK mah sk / SANCAKTEPE mah sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1528., 1538., 1539., DÖKÜMCÜLER sk bölgelerinde 08/04/2022 10:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 14683316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14574982

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEYZADE, CESUR, MELTEM, MERT, OTAĞ, SAKIP SABANCI, SEVİL, URBAN, YEŞİLADA, ÇELİK HANÇER 4., ÇELİK HANÇER 5., ÇELİK HANÇER 6., ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9. sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14684316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah GÜNGÖREN, SÜMBÜL sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575292

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALSANCAK, ASLAN 1, BILDIRCIN, BOZTEPE, CAMİ 2, ERMAN, FERİT SELİMPAŞA, GENÇOSMAN, KANARYA, MUCİZE, MUSTAFA KEMALPAŞA, ORKİDE, RÜZGARLI, SANCAKTEPE, SERDAR, SETÜSTÜ, SİTE, TUFAN, TURGUT, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA, YEŞİLTEPE 2.ARA sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575307

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLIK 1, KOMİK HASANEFENDİ, YILDIZLI sk bölgelerinde 08/04/2022 11:00:00 - 08/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575308

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KOÇ sk bölgelerinde 08/04/2022 12:30:00 - 08/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 14548318

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah GENERAL NACİ TINAZTEPE, YENİ FİŞEKHANE, ZÜBEYDE HANIM sk / ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ, FİŞEKHANE, MİLLİYETÇİ, RAY, SPORCU, YAKUT, YAKUTLU, İZCİ sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14823316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah BESTEKAR İZZET EFENDİ sk bölgelerinde 08/04/2022 09:05:00 - 08/04/2022 12:05:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14821316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah DANTELACI, EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, HAFIZ ÇIKMAZI, HALLAÇ HÜSEYİN, HAMAM, HATBOYU ÇIKIŞI, HÜSREVİYE, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, REYHAN, İMREN, İSTANBUL sk / bölgelerinde 08/04/2022 16:30:00 - 08/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 14621787

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 14267187

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, BUDAK, KÖRKADI, TURİZM SİTESİ YOLU, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365807

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MELODİ sk / ETİLER mah İNCESU sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621323

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BALMUMCU DERESİ, BÖĞÜRTLEN, ECE, TUNA, YENİGELİN, ŞEHİT TEĞMEN ALİ YÜCE sk / GAYRETTEPE mah BALMUMCU DERESİ, BAYINDIR, HAMİDİYE, HATTAT HALİM, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, ÇAKIR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 14575139

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah CİN DERESİ, CİN DERESİ ÇIKMAZI, GÜLİSTAN, İLYAS BEY, İLYAS BEY ARALIĞI, İPLİKÇİ FIRINI sk / İSTİKLAL mah AKDENİZ, ALİ KABULİ, DARBUKA, DEDE, DERYA BEYİ, FESCİ YOKUŞU, HACI HÜSREV, HACI HÜSREV KÖPRÜSÜ, HOCA, KAN KARDEŞİ, KAN KARDEŞİ ÇIKMAZI, KOLAN, MAHMUDİYE CAMİİ, MAHİR, PAŞALI HASAN, SAHAF MEZARLIĞI, SAHAF ÇEŞMESİ, SAKIZ AĞACI, SEBİLCİ, SIHHAT, YENİ İSHAK, İBN-İ SİNA, İMAM BAHÇE, İPLİKÇİ FIRINI, ŞEN KANARYA sk bölgelerinde 08/04/2022 10:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 14485703

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah AKINCI, ALANUR, ARPACI, COŞARSU, ELÇİN, ERVANUR, GEMİCİ 1, GÖKNAR, HASBAHÇE, KARBEYAZ, KUBİLAY, MORKARANFİL, MUHSİN ÇAVUŞ, NARLIDERE, NASRETTİN HOCA 1, NURBABA, NURSU, NURTANESİ, NÜKHET, NÜKTE, PLATO, PİRSULTAN, RAHMET, SANDAL 1, SARI, SULTAN MURAT, TAŞOĞLU, VARLIK, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ZEMİN, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ÖZYALI, ŞAHİN sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341762

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DEFNE 4, ERGUVAN 1, GARDENYA, HADIMKÖY YOLU, YEDİTEPE, YENİBAHAR, ZEREFŞAN sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14532401

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah D-100 KARAYOLU sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 14485758

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah 29 EKİM, AKSUNA, BARAN, BUKET, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, CANBERK, DERE YANI, ISTIRANCA, KAYALIK, KESTANE, YALIKÖY, YEŞİLBAĞ sk bölgelerinde 08/04/2022 10:00:00 - 08/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 14486246

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1695. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1612., 1613., 1614., 1615. sk bölgelerinde 08/04/2022 00:00:00 - 08/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14689316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 560., 597., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14532383

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BÜYÜK AYAZMA, ESEN, KOVA, İKİZLER sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621836

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1471. sk bölgelerinde 08/04/2022 10:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 14457316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.GÜRGEN ÇIKMAZI, 1.KAYIN ÇIKMAZI, 1.KESTANE ÇIKMAZI, 1.MEŞE ÇIKMAZI, 2.DEFNE ÇIKMAZI, AKASYA YOLU, ALT ÇAMLIK YOLU, CUMHURİYET, FUNDALIK ÇIKMAZI, GÖKNAR ÇIKMAZI, KARAMEŞE YOLU, KORUYOLU, KİRAZLI TEPE ÇIKMAZI, ORMAN YOLU, YEŞİL VADİ YOLU, ÜST ÇAMLIK YOLU sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14617319

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah BEREKET, CİHAD sk bölgelerinde 08/04/2022 10:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14509316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -TOPÇULAR mah sk bölgelerinde 08/04/2022 19:00:00 - 08/04/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 14267188

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, AŞİREFENDİ sk / HOCAPAŞA mah ANKARA, DERVİŞLER, EBUSSUUD, HÜDAVENDİGAR, MURADİYE, ORHANİYE, SERDAR sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14327316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, AVCI ODALARI ÇIKMAZI, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 2. ÇIKMAZI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE ÇIKMAZI, KARİYE İMARETİ, KUYULU BAHÇE, KUYULU BAHÇE ARALIĞI, VAİZ sk / CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, FEVZİPAŞA, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 1. ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE BOSTANI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, NEŞTER, UÇBEY, VAİZ, ŞEYH EYÜP sk bölgelerinde 08/04/2022 12:00:00 - 08/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 14365531

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ADALET, AYTEKİN, BAĞLIK, DERYA, DESTEGÜL, DİLRUBA, EMEK, KAMER, KARTAL, KAVAKLIDERE, KEÇEKAMER, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIBRIS, MERT, MUTLU, NEŞE, PARLAK, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, TOROS, VİŞNELİ, YURT sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 774/1., 797., 798., 799., 803., 803/4. sk / ŞEMSİPAŞA mah 42., 42/1., 44., 46., 48., 48/1., 49., 50., 51., KEÇESUYU, MARAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14519316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14616316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah 48/1., ALTIN, AYDINLAR, BAĞLIK, GÖNENLİ CAMİ, KAVAKLIDERE, KEÇESUYU, KEÇEYOLU, KIRÇEŞME, KÜÇÜKKÖY, MEŞELİ, NARLI, PLEVNE KAHRAMANLARI, PULLU, SAPAN, TOROS sk / MERKEZ mah AHLAT, BAĞLAR, BÜYÜK YILDIZ, CEVİZLİ, DOLUNAY, FEZA, HAVUZLU, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KUBİLAY, KUYULU, KÜÇÜKKÖY, SÜMBÜL, TİKVEŞLİ, YONCA, ÇAYIRLI sk bölgelerinde 08/04/2022 10:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 14583316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah FERAH, SAADET, SANCAK, TEKİN, ÇAVUŞOĞLU sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 14575272

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKİK, AYTAÇ, AĞRI, DOĞANDERE, RABAK, TESTİ, ZEYTUNİ sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575271

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMAN, AĞRI, HAVRAN, RABAK, TOPRAKBASTI, YADİGAR sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575267

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, KÖSEDAĞ, SELÇUK, YADİGAR, YEŞİLTEPE sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621361

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, PARK, SEBAT, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ŞAN, ŞEREF sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365803

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, ATLAS ÇIKMAZI, DEMİR, GÜNEŞLİ, KAYA, LAVANTA, OKUL, SOLMAZ, TADIM, TEKİN, TUĞ, TİMUR, VAN, YÖRÜK, ÇİNİ, ÖZKAN, İMREN, ŞENYURT sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, ALTINTAŞ, BABAYİĞİT, BAKKAL, DURMAZ, ENGİN, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, HAKAN, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KIVRIM, KÖŞE, OKUL, SUCU, TALATPAŞA, TAŞKIRAN, TEKİN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, ÇİNİ, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk / ÇAĞLAYAN mah MEDİNE, MELEK, NURALP, OKUL, ÇAĞTAY sk bölgelerinde 08/04/2022 09:30:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575061

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALPER, ALÇİN, ANZER, AS, BARIŞ, BEYAZGELİNCİK, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, ERCİYES, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, HASRET, KANLICA, KARADUT, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KÖPRÜ, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ŞECAAT sk bölgelerinde 08/04/2022 10:00:00 - 08/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 14365697

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah KARDELEN ÇIKMAZI, MENEKŞE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365696

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah ATA sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365668

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, SAKA KUŞU, SÜLÜN, YARASA sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14621789

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.FULYA, 1.FİDAN, FAYDALI, FUNDA, KILIÇ sk / İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.ERİK, 1.HARDAL, 1318., 2.ENGİN, 2.ÇAM, ARDAHAN, CENK, ERLER, KAYISI, KILIÇ, OKTAY, ÇAĞDAŞ, ŞEFTALİ sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 14575094

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk / TARABYA mah MAVİ ÇİĞDEM, SEVGİ KARANFİL, SEVGİ LALESİ, TARABYA BİLİNMEYEN, ZAMBAKLAR, ÖZ GÜL, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 08/04/2022 08:00:00 - 08/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365529

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah DENİZBANK SİTESİ sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575096

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇİFTALAN mah AKÇAAĞAÇ , GÜZ , MASAL , TOMRUK, YEŞİLOVA sk // SARIYER ilce MERKEZ-KISIRKAYA mah DENİZ ALASI, MUTLU. sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14575095

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ŞALCIKIR sk / TARABYA mah MURAT, ZAMBAKLAR, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 08/04/2022 12:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341584

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah GÜNDÜLER, KİLYOS.., ORMANADA sk / ZEKERİYAKÖY mah AKASYA., AKSAK, ALLGREEN VİLLALARI, ARIKÖY SÖĞÜT , ARIKÖY-DEFNE , ARIKÖY-ERGUVAN , ARIKÖY-IHLAMUR., ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-KARDELEN., ARIKÖY-MEŞE., ARIKÖY-NİLÜFER., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SAZLIDERE, ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ZAMBAK, ARIKÖY-ÇINAR., ARIKÖY-ÇİĞDEM , BASIN YAYIN MANOLYA, BASIN YAYIN MEŞE , BASIN YAYIN ZEYTİN, BASIN YAYIN-AKASYA., BASIN YAYIN-ARDIÇ, BASIN YAYIN-ERGUVAN , BASIN YAYIN-HANIMELİ, BASIN YAYIN-IHLAMUR, BASIN YAYIN-KÖKNAR, BASIN YAYIN-PALMİYE, BASIN YAYIN-SARDUNYA, BASIN YAYIN-SEDİR, BASIN YAYIN-SELVİ, BASIN YAYIN-ÇAM, BENJAMİN, ERGUVAN., FIRAT., GÖKTÜRK, HANIMELİ., KİLYOS., SAZLIDERE, TARAKÇI sk bölgelerinde 08/04/2022 13:00:00 - 08/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 14546316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, ELİF, HARBİYE, İLTER sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14547321

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİFTİK sk bölgelerinde 08/04/2022 13:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341500

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ABDÜLHALİK RENDA, ABELİA, AK, BİLEN ÇIKMAZI, ERKİN BALABAN, HATİPOĞLU, MİNİK, OĞUZ ARAL, TÜRKÜN, VARNALI sk bölgelerinde 08/04/2022 13:00:00 - 08/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 14532346

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah DÜZOĞLU, FERİKÖY FIRIN, SİLAHŞÖR, YENİ YOL 1 sk bölgelerinde 08/04/2022 10:00:00 - 08/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 14365530

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14519316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 08/04/2022 09:00:00 - 08/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 14820317

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLANA sk / SEYİTNİZAM mah MEVLANA sk bölgelerinde 08/04/2022 12:00:00 - 08/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

8 NİSAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

8 NİSAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

