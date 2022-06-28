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Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama! 28 Haziran 2022 Salı

28.06.2022 07:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi ve 28 Haziran 2022 Salı günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlanan yazılı açıklamanın detayları birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar "28 Haziran elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. İşte 28 Haziran 2022 Salı AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama! 28 Haziran 2022 Salı

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 28 Haziran 2022 Salı günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektrik kesintisi olacak ilçeler hakkında açıklamada bulunuldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında 'Elektrikler ne zaman gelecek?' konu başlığını sorguluyor. 28 Haziran 2022 Salı AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

28 HAZİRAN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

28 Haziran Salı günü arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

28 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

28 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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