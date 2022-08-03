Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? 3 Ağustos 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul elektrik kesinti listesi!

İstanbul planlı elektrik arıza listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; megakent İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakasındaki bazı ilçe ve noktalarda Çarşamba günü elektirk kesintisi olacak. Bu sebeple birçok kişi, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Ağustos 2022 AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesinti listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

ARNAVUTKÖY

NO: 25840472

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, MELTEM, SANCAK, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 25873091

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, ORHAN VELİ sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25932317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 25540634

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 599., 605., 606., 611., 612., 614., 618. sk bölgelerinde 03/08/2022 00:01:00 - 03/08/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25654316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 599., 605., 606., 611., 612., 614., 618. sk bölgelerinde 03/08/2022 00:01:00 - 03/08/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25655316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 599., 605., 606., 611., 612., 614., 618. sk bölgelerinde 03/08/2022 03:00:00 - 03/08/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25658316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 03/08/2022 03:30:00 - 03/08/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25656316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 03/08/2022 04:00:00 - 03/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25964316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1988., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26061940

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1491., 1493., 1494., 1496., CAMİ YOLU sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 25865316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 03/08/2022 00:00:00 - 03/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25868337

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 03/08/2022 02:30:00 - 03/08/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25541229

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, AKYEL ÇIKMAZI, BADEM, BAĞCILAR 1., BEGONYA 1, BOZKURT 1, BOZKURT ÇIKMAZI, CİHAN 1, DENİZ 1, EFELER 1, GAZİ, GÜNEŞLİ, GÜRGEN, HAN, HARPUT, KANDİLLİ 1, KARADUT, KARAYEL ÇIKMAZI, KAYA, KAYANTAŞ, KEBAN, KERKÜK, KIZILELMA, KIZILIRMAK, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 4., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 6., KOŞUCU, KUŞÇU, KÖYİÇİ, MAHMUTBEY, MALAZGİRT, MALKARA, ORKİDE 1, PALMİYE ÇIKMAZI, PAŞA, PINAR 1, SEMA, SUBAŞI, SİPAHİ, TAÇ, TEYYARE, UZAY, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YILDIRIM, YILDIZ 1, ZAFER, ÇAN, ÇAYIR 1, ÇELTİK, ÇUHADAR, ÖZBEK, İNTEPE, İNÖNÜ, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 163., 164., 165., 166., 167., 169., 170., 171., 172., 173., 174., 175., 176., 177., 178., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 188., 189., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 224., 225., 226., 227., 228., 229., 230., 231., MAHMUTBEY sk / HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 236., 239., 240., 241., 242., 245., 246., 255., 256., 257., 262., 263., 264., 282., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 200., 6/1., 6/2., 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. sk bölgelerinde 03/08/2022 06:00:00 - 03/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 25872902

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -CEVATPAŞA mah sk // ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk / ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 03/08/2022 00:05:00 - 03/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 25193316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BAMBU, BEGONYA, DİDEM, EMEL, FESLEĞEN, FULYALI, GÜLLÜ, HACI ADİL, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, MEKTEP, MENEKŞELİ, MORKARANFİL, ORTANCA, SAFRAN, SIKLAMEN, SÜMBÜL, TUTYA, YENİSÜLÜN, YOLAL, ZAKKUM, ZAMBAKLI, ZERRİN, ÇİLEKLİ, ŞAKAYIKLI sk bölgelerinde 03/08/2022 00:00:00 - 03/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25194318

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah MANOLYALI, PROF. AHMET KEMAL ARU, ÇAMLIK sk bölgelerinde 03/08/2022 00:00:00 - 03/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838322

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, ARİFE, BEKÇİ, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUBAHÇE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, IHLAMUR YILDIZ, JANDARMA MEKTEBİ, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, YILDIZ, ÇEŞME YOKUŞU sk / CİHANNÜMA mah AKDOĞAN, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, HÜSNÜ SAVMAN, RESSAM HAMDİ BEY, YENİ MAHALLE FIRIN, YILDIZ, ÇÖMEZLER sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MUHTAR MOLLA, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME sk bölgelerinde 03/08/2022 14:00:00 - 03/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 25984316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 128., 148., 150., 158., 176., 178., 180., 182., 186., 188., 194., 202., 204., 208., 41., 55., 59., 61., 63., 65., 67., BİNNAZ, GAZİEMİR, GEÇİT, HARAMİDERE, HÜRRİYET, KANUNİ, SANCAKTAR, YAKUPLU sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25873139

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 212., AVRASYA, HÜRRİYET, İHTİŞAM sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25998316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-SAHİL mah GÜNAY, II. BEYAZIT, MARMARA, İSTEK sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26001317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, CAHİDE, FIRTINA, FULYA 3, GEREDE, MUCİZE, SEPET, ÜLKER 2, ŞEHİT CELAL MADENDERE sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26003316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KAVAKLI, ZAĞANOS PAŞA, ÜRGÜP, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 25840326

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah PROF. DR. BEDRİ KARAFAKİOĞLU sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ sk / KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MECLİS-İ MEBUSAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ERGENEKON mah PAPA RONCALLİ sk / HALASKARGAZİ mah ZAFER sk / İNÖNÜ mah CUMHURİYET, ELMADAĞ, YEDİ KUYULAR sk bölgelerinde 03/08/2022 00:00:00 - 03/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25735281

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ANADOLU, BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, HASNUN GALİP, KÜÇÜK PARMAK KAPI, MÜCADELE ÇIKMAZI, SADRİ ALIŞIK, TEL, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah ALYON GEÇİDİ, AYHAN IŞIK, AĞA KÜLHANI, GAZETECİ EROL DERNEK, GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI, KOCAAĞA, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25837321

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BEREKETZADE CAMİİ, BEREKETZADE MEDRESESİ, BÜYÜK HENDEK, CAMEKAN, GALATA KULESİ, GALİP DEDE, HACI ALİ, HOROZ, KULE ÇIKMAZI, LAKERDACI, LALELİ ÇEŞME, PORTAKAL, YÜKSEK KALDIRIM, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk / HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, KEMERALTI, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DEMİRCİLER, KARANLIK FIRIN, KÖLEMEN, MALİYE, MUMHANE, NECATİBEY sk / MÜEYYETZADE mah ALAGEYİK, ALİ HOCA ARALIĞI, ARAP OĞLAN, ARŞIN, AYNALI LOKANTA, CENGİZ, GALİP DEDE, KADEM, KEMERALTI, KEMERALTI KUYU, LEBLEBİCİ ŞABAN, LÜLECİ HENDEK, NECATİBEY, SERDAR-I EKREM, SERÇE, TATAR BEYİ, YÜKSEK KALDIRIM, YÜKSEK KALDIRIM ÇIKMAZI, ZÜRAFA sk / ŞAHKULU mah BALKON ÇIKMAZI, BÜYÜK HENDEK, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, SERDAR-I EKREM, TIMARCI, YÖRÜK ÇIKMAZI, İLK BELEDİYE, ŞAHKAPISI, ŞAHKULU sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25836320

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALÇAKDAM YOKUŞU, BAKRAÇ, BAŞKURT, CİHANGİR, GÜNEŞLİ, KUMRULU YOKUŞU, LENGER sk / KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, CİHANGİR YOKUŞU, KUMRULU, SALI PAZARI YOKUŞU, SALI PAZARI ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SUSAM, İLYAS ÇELEBİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah AKYOL, ALÇAKDAM YOKUŞU, BAŞKURT, CİHANGİR, CİHANGİR YOKUŞU, EMANETÇİ, GÜNEŞLİ, KUMRULU YOKUŞU, LENGER, MECLİS-İ MEBUSAN, MERKEP BAĞIRTAN, SAMANYOLU, SUSAM, TEKKE YOKUŞU, VİŞNE, ÖZOĞUL sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25837325

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah HASNUN GALİP, TURNACI BAŞI sk / KULOĞLU mah AYHAN IŞIK, AĞA HAMAMI, AĞA KÜLHANI, BAŞ AĞA ÇEŞMESİ, FAİK PAŞA, FUAT UZKINAY, GAZETECİ EROL DERNEK, KARTAL, SADRİ ALIŞIK, TURNACI BAŞI, YADİGAR, ÇAPANOĞLU, İSTİKLAL sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25203334

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah HOCA AHMET, KASIMPAŞA MESCİT, KIZILAY MEYDANI, MUTFAK KAPISI, ÇAYDANLIK sk / EMEKYEMEZ mah HARUP, KARTOPU sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKBABA YOKUŞU, BABA DAĞI YOKUŞU, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, KADI MEHMET, KULAKSIZ, KURT ÇELEBİ CAMİİ, MUTFAK KAPISI, PAŞA ÇEŞMESİ, SERİN, ŞEN BÜLBÜL, ŞEYH VELİ sk / KULAKSIZ mah KULAKSIZ sk / KÜÇÜK PİYALE mah KIZILAY MEYDANI sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838317

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah NÜZHETİYE sk / VİŞNEZADE mah HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/08/2022 13:00:00 - 03/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25837316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah BALO, NEVİZADE, SOLAKZADE, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 03/08/2022 13:00:00 - 03/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25837319

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, ÖMER HAYYAM, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, REFİK SAYDAM, TARLABAŞI, ÇATIK KAŞ sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE sk bölgelerinde 03/08/2022 14:00:00 - 03/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 26123316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah KADI ÖMER, KOVALIK ÇIKMAZI, SÜLEYMAN BİNGÖL, TUTKU, ÇALIŞKAN ÇIKMAZI, ÇARE, ÇAĞRI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah BÜKLÜM, KARAMAN, KARASU , LAVANTA ÇIKMAZI, SU DEPOSU, TURGUT ÖZAL, ZİYA OTÇU, ÖDÜL, ÜÇ KONAKLAR, İSTASYON, ŞENLİK sk / İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAŞARI, BUHARA, FULYA, KAMELYA, LALEZAR, NADİDE, RUKİYE, SEMERKANT, UMUT, ÖZGÜN, İSTASYON sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26115317

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AYVAÇEŞME, BERGÜZAR ÇIKMAZI, MANAVGAT, MANDIRA, MELEKOTU, NEHİR ÇIKMAZI, NİZAM ÇIKMAZI, RÜZGAR, SOLMAZ, ÇALMAR sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26124317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 03/08/2022 14:00:00 - 03/08/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 25838316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 140. sk / ÜÇEVLER mah BAHÇE YOLU, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25873112

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2647., 2677., 560., 561., 597., 598., 599., LİMNİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MENDERES, SEVİL, VEFA, ÖZLEM, İREM sk / İSTİKLAL mah GÖKSU sk bölgelerinde 03/08/2022 13:00:00 - 03/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 25666318

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah TELEKOM, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/08/2022 01:00:00 - 03/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25734568

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALTAN, ARI, CENGİZ TOPEL, CÖMERT, CİHAN, CİVAN, DERVİŞ, DERİN, EGEMEN, HİSAR, KÖPRÜLÜ, OĞUZ, SELİMPAŞA, ÖZEN, ŞAFAK sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 25867316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / KATİP KASIM mah HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ sk / MESİHPAŞA mah AZİMKAR, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk / MİMAR KEMALETTİN mah AZİMKAR, HAYRİYE TÜCCARI, KIZILTAŞ, KOSKA, LALELİ, MESİHPAŞA sk bölgelerinde 03/08/2022 00:00:00 - 03/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 25872904

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARADENİZ mah sk bölgelerinde 03/08/2022 00:05:00 - 03/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840469

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 579., 580., 582., 582/1., 582/2., 583., 608., 611., 615., 616., 618., 619., 621., KEMALPAŞA, OSMANBEY sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840473

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 617., 619., 621., 621/1., 623., 628., ABDİ İPEKÇİ, OSMANBEY sk bölgelerinde 03/08/2022 13:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 25840497

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BERAT, DALGIÇ, DAMAR, DAİM, DEĞİRMEN, DURGUN, GÖKTÜRK, KEMALİYE, SEÇİLMİŞ, ÇELİK, ÇEŞNİ sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840493

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah CENNET, ESİNTİ sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah BURCU, CAMİ ARKASI, DİREK, EGE, KORU, LİSE, MEKTEP, MEZBAHA, NAGİHAN, SADABAD, SARDUNYA, TABYA, TOPATAN, UFUK, VARNA, YENİÇARŞI, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah TABYA, TAHİR, ÇOBANÇEŞME, ÇİLEKLİ, ÖZEN sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25869335

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYAR, AYDINLAR, BADEM, BAHADIR, BAKRAÇ, BALCI, BALDIRAN, BALMUMU, BALÖZÜ, BARIŞÇI, BARUT, BASAMAK, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BELİRLİ, BENT, BEREKET, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BORAN ÇIKMAZI, BOZKIR, BULUT, BURÇİN, BUYRUK, BUZBAĞ, BUĞU, BÜKÜM, BÜLENT, BÜŞRA, BİLECİK, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLİNÇ, BİRİCİK, DUMAN, EMİR, GÖKDAĞ, GÜLDALI, GÜMÜŞ, GÜMÜŞHANE, KELEŞLER, SADAK, SEVECEN, SONBAHAR, SULTAN SELİM, TADİLAT, TANIK, TAŞÇI, YILDIZTEPE, YOLGÖSTEREN, YİĞİT sk / YEŞİLCE mah BEYZADE sk / ÇELİKTEPE mah AYBEY sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25840494

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ECE, LİSE, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk bölgelerinde 03/08/2022 13:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25869337

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah ADA, AKAN YILDIZ, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYÜZ, AKÇA, AKŞAM, AKŞEN, ALEMDAR, ALKAN, ALKAN ÇIKMAZI, AMAÇ, ANIT, ARİF, ASUMAN, ATILGAN, AYAN, AYARCI, AYDINLIK, AYKUT, AYSİMA, AYÇİÇEĞİ, AZİM, AZİM ÇIKMAZI, AÇELYA, AĞAÇLI, AŞİYAN, CANSEV, CENGİZHAN, GÜMÜŞHANE, KAVİM, MEVLANA, PLEVNE, SARIÇAM, İTİBAR, ŞEHİT HİLMİ KAYA ÇIKMAZI, ŞİRİNOĞLU sk bölgelerinde 03/08/2022 13:00:00 - 03/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25870316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah FERMAN, ONUR, SÜRMENE, YAZGI, ŞEHİT HAKAN ÖNER sk / MERKEZ mah AKPINAR, DESTAN, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR ÇIKMAZI, DURAN, EREN, FERMAN, GÖNÜL, HAKTANIR, HİCAZKAR, KAAN, KAYALAR, KAYAPINAR, LALE, ONUR, SERPİL, SEVİL, YAZGI, İMECE, ŞAFAK, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk / SULTAN SELİM mah BASAMAK, GÜMÜŞ, SULTAN SELİM, ŞENKARDEŞLER sk / ŞİRİNTEPE mah ADEM, ARİF, ASİL, AYARCI, AZİM, DEVRAN, ECDAD sk bölgelerinde 03/08/2022 14:00:00 - 03/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25985316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DENİZATI, DİRAYET sk bölgelerinde 03/08/2022 18:00:00 - 03/08/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 25838364

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 03/08/2022 00:01:00 - 03/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25838368

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 03/08/2022 00:01:00 - 03/08/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25873081

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 3.KANARYA, 4.ENGİN, 4.ZAFER, GÖZDE, MİMARLAR, REŞİT, TERZİ, ŞEHİT MEHMET SEVİNÇ, ŞEHİT SUAT KARADAĞ sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26014317

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 25868342

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, BEYAZ, BİLGE, ECE, GAMZE, GELİNCİKLER, GENÇLİK, GÜLYOLU, GÜRBEN, HASIR ÇIKMAZI, ILIMAN, KAR, KAYA OCAĞI, KAYNAK, KIRLANGIÇ, KIRÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MERCAN., MESUT , MEYAN ÇIKMAZI, ORTANCA, REVANİ, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, TOPRAK, ULUSAL, UTKU, UYGAR, UĞURLU, VARLIK, VENÜS, VEZİR, YAĞIZ, YETKİN, YEŞİM, ZİRVEM, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk / FATİH SULTAN MEHMET mah BIÇKIN, DELTA, MERCAN.., REYHAN, SERENAT, ŞEHİT HASAN UZUN, ŞEHİT YILMAZ ÖNER sk bölgelerinde 03/08/2022 09:30:00 - 03/08/2022 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 26180317

İSTANBUL ili SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26061628

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AYBASTI, CAHİT ARF, FATSA, GENÇOSMAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, TÜRKERLER, YURDANUR ÇIKMAZI, İKİZCE sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26115316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3321., 3342., 3343., 3344., 3345., 3346., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., 3401., ÇINARÜSTÜ sk bölgelerinde 03/08/2022 09:40:00 - 03/08/2022 16:40:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25990317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26115320

ISTANBUL SİLİVRİ ilce -AKÖREN mah sk İSTANBUL SİLİVRİ ilce -AKÖREN mah sk bölgelerinde 03/08/2022 12:00:00 - 03/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 25207316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BAHÇECİK 1, BALCI, DARÜLACEZE, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KARAYİĞİT, KESTANELİK, KUTLUBEY, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SEKİBAĞ, SULTAN, TANYOLU, ÇEVRE PAZARI sk / MERKEZ mah AKAR, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgelerinde 03/08/2022 00:00:00 - 03/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 24010755

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ERSİN, HAFİK, ÇAMLICA sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25205317

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah KINALI KEKLİK sk / HALİDE EDİP ADIVAR mah ALAATTİN ELMAS, BAHÇECİK 1, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, HALİDE EDİP ADIVAR, IŞIKLI, KATMERLİ GÜL, KESTANELİK, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SEKİBAĞ, ÇİTLENBİK sk / MERKEZ mah DARÜLACEZE sk bölgelerinde 03/08/2022 16:00:00 - 03/08/2022 20:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 25872922

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1345., 1347/1., 1348., 1365., 1366., 1367., 1368., 1368/2., 1369., 1369/1., 1370., 1371., 1372., 1375/4., 1384/3., 1384/4., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., 1416., 1417., 1417/1., 1418., 1419., 1421/1., MİLLET, İSMETPAŞA sk bölgelerinde 03/08/2022 09:30:00 - 03/08/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 AĞUSTOS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

3 AĞUSTOS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

