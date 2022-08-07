Elektrikler ne zaman gelir, saat kaçta? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Ağustos 2022 Pazar AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 7 Ağustos 2022 Pazar günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok sayıda vatandaş "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 7 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

7 AĞUSTOS 2022 PAZAR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 7 Ağustos Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 26012317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26465316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 26588316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKVERDİ, ALTINTAŞ, ALİ GÜLMEZ, ARALIK, ARKADAŞ, AYKUTLU, AŞIK VEYSEL, ELFİDA, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, HİLMİ ÜNAL, KABATAŞ, KEMAL, KOCADERE, KONFOR, LABİRENT, MALKOÇ, OZAN, PARK, PEHLİVAN, SÜVARİ, UFUK, YALDIZ, ÇAĞAN, ŞAFAK sk / YEŞİLKENT mah G-222 sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26435757

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KARANFİL, SELVİ sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 26295932

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1419., 1442., 1448., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1459., 1460., 1461., 1462., 1464., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 26450316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 07/08/2022 00:01:00 - 07/08/2022 00:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26447316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 07/08/2022 00:01:00 - 07/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26451316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 07/08/2022 02:00:00 - 07/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26449316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, YENİLİK ÇIKMAZI, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 1.YENİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/08/2022 04:00:00 - 07/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26493316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2191., 2193., 2195., 2198., 2199., 2200., 2202., 2203., 2204., 2205., 2206., 2207., 2208., 2209., 2210., 2211., 2212., 2213., 2214., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2222., 2223., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2232., 2233., FETİH, MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 99. sk / NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26452316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FEZA, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARAMAN, KARASU, MANASTIR, OBA, RÜYA, SEMA, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26505316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK, MERAM, SOKULLU sk bölgelerinde 07/08/2022 12:00:00 - 07/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26346333

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, GÜNEŞ, OBA, SEMA sk bölgelerinde 07/08/2022 12:00:00 - 07/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

7 AĞUSTOS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

7 AĞUSTOS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

