HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrikler ne zaman gelir, saat kaçta? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Ağustos 2022 Pazar AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

Elektrikler ne zaman gelir, saat kaçta? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Ağustos 2022 Pazar AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

07.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 7 Ağustos 2022 Pazar günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak olan planlı elektrik kesintisi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 7 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelir, saat kaçta? İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Ağustos 2022 Pazar AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 7 Ağustos 2022 Pazar günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok sayıda vatandaş "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 7 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

7 AĞUSTOS 2022 PAZAR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 7 Ağustos Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

elekrikler ne zaman

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 26012317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26465316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MABET, MADALYA, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YEDİTEPE, YOKUŞ, ZÜBEYDE sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 26588316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, AKVERDİ, ALTINTAŞ, ALİ GÜLMEZ, ARALIK, ARKADAŞ, AYKUTLU, AŞIK VEYSEL, ELFİDA, FİRUZKÖY BULVARI, HASAN ÖNEL, HİLMİ ÜNAL, KABATAŞ, KEMAL, KOCADERE, KONFOR, LABİRENT, MALKOÇ, OZAN, PARK, PEHLİVAN, SÜVARİ, UFUK, YALDIZ, ÇAĞAN, ŞAFAK sk / YEŞİLKENT mah G-222 sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26435757

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah KARANFİL, SELVİ sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 26295932

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1419., 1442., 1448., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1459., 1460., 1461., 1462., 1464., İSTİKLAL sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 26450316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 07/08/2022 00:01:00 - 07/08/2022 00:45:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26447316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ANIT, TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 07/08/2022 00:01:00 - 07/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26451316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah EMİN EFENDİ, HUZUR, MALTEPE, NUMUNEBAĞI, OĞUZHAN, TOPKAPI MALTEPE, İBRAHİMAĞA, ŞİRİN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 07/08/2022 02:00:00 - 07/08/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26449316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKAR, AKSU, ASLANTEPE, DAR, DOYRAN, TURAN, YAHYA KEMAL, YENİ, YENİLİK ÇIKMAZI, ÇINARCIK, ÖZDOĞAN, ÖZKAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah 1.YENİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/08/2022 04:00:00 - 07/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26493316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2163., 2191., 2193., 2195., 2198., 2199., 2200., 2202., 2203., 2204., 2205., 2206., 2207., 2208., 2209., 2210., 2211., 2212., 2213., 2214., 2215., 2216., 2218., 2219., 2220., 2221., 2222., 2223., 2224., 2225., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2232., 2233., FETİH, MUSTAFA KEMAL, VEYSEL KARANİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 99. sk / NİNE HATUN mah 107. sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26452316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FEZA, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARAMAN, KARASU, MANASTIR, OBA, RÜYA, SEMA, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26505316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK, MERAM, SOKULLU sk bölgelerinde 07/08/2022 12:00:00 - 07/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26346333

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, GÜNEŞ, OBA, SEMA sk bölgelerinde 07/08/2022 12:00:00 - 07/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

7 AĞUSTOS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

7 AĞUSTOS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe! Etkisiz hale getirildilerMSB duyurdu: PKK'ya büyük darbe! Etkisiz hale getirildiler
TOTOBO çetesi çökertildi!TOTOBO çetesi çökertildi!
Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"Kılıçdaroğlu bu kez gitmeyeceği yeri duyurdu! "Korkmasınlar, gelmeme gerek yok"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar belli oldu

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni fiyatlar belli oldu

Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar

Canlı yayında gergin dakikalar! Milletvekili Enginyurt, gazeteci Şimşek'in üzerine yürüdü, yayını kesmek zorunda kaldılar

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim

Sosyal medyada gündem oldu! ODTÜ'lülerden Onlyfans-vari girişim

Ülkede korkunç olay! Binlerce kişi tahliye edildi, dünyaya yardım çağrısı

Ülkede korkunç olay! Binlerce kişi tahliye edildi, dünyaya yardım çağrısı

İlginizi Çekebilir

Devasa göğüsleri onu yatalak etti! ''Onların büyüklüğü...''

Devasa göğüsleri onu yatalak etti! ''Onların büyüklüğü...''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Beyazlamaya başladıysa hemen doktora koşun

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan elbisesiyle duşa girdi! Olay yaratan paylaşım

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.