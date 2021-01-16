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Elektrikli 2021 Cupra el-Born yılın ikinci yarısından sonra çıkacak

16.01.2021 21:32 | Son Güncelleme:
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Elektrikli 2021 Cupra el-Born yılın ikinci yarısından sonra çıkacak

Cupra, el-Born'un resmi olarak piyasaya sürülmesine birkaç ay kaldı. Seat'ın performans markası olan Cupra, elektrikli kompakt elektrikli otomobilin prömiyerini 2021 ortasından sonra planlıyor.

Volkswagen ID.3'ün biraz daha sıcak bir versiyon olarak gelmesi beklenen Cupra El-Born, grup tarafından yapılan ilk sıfır emisyonlu sportif hatchback olacak. Bu model sadece Cupra serisinin bir parçası olacak. MEB platformunu ID.3 ile paylaşacak ve Almanya'nın Zwickau kentindeki aynı fabrikada inşa edilecek. Modelin 201 Bg güç seviyesine sahip olacağı ve arka tekerleklerden gücünü yere aktarılacağı tahmin ediliyor.

2021 Cupra El-Born

TEKNİK VERİLERİ NASIL OLACAK?

Cupra, el-Born'un 0-60 km/s hızlanması için 2,9 saniyeye ihtiyacı olduğunu ve 77 kWh pil ile sakin kullanımlarda 500 km menzile sahip olması gerektiğini söyledi.

2021 Cupra El-Born

TASARIMI NASIL OLACAK?

El-Born, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda bir konsept ile tanıtıldı ve çoğunlukla stil açısından onu yansıtıyordu. Bu nedenle, çok benzer ön ve arka uçlar, agresif yan etekler, arkaya doğru hafif kavisli bir tavan çizgisi, büyük tekerlekler ve bazı bronz vurguları modelde bekliyoruz.

2021 Cupra El-Born

KOKPİT NASIL OLACAK?

Kokpitte iki katmanlı bir gösterge paneli yer alacak. Orta konsol, elektrikli Volkswagen'e kıyasla biraz daha yükseltilecek. Farklı döşeme tipi ve renklerine sahip olacak. El-Born, Almanya'da neredeyse 35.000 € ‘dan ile başlayan ID.3'ten biraz daha pahalı olabilir. Bununla ilgili olarak Cupra, 2021'in ilk çeyreğinde Formentor'un plug-in hibrit versiyonunu piyasaya sürecek, Seat ise Tarraco e-Hybrid ile elektrikli serisini genişletecek. Dahası, Ibiza süper mini ve Arona yarı kompakt SUV bu yıl güncellenecek.

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