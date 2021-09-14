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Elektrikli araçlar batarya problemini kısa sürede bitirebilir

14.09.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleceğin en önemli teknolojileri arasında gösterilen elektrikli araçlar batarya problemini aşmak üzere. Performans sınırı pek yüksek olmayan bu tür araç bataryaları en büyük soru işaretlerinden bir tanesini oluşturuyor.

Elektrikli araçlar batarya problemini kısa sürede bitirebilir

Sadece bir sefer şarj edilen araçlar 200 km’lik mesafeleri bile aşmakta zorlanıyor. Tesla şirketi elektrikli otomobil endüstrisini domine ediyor. Ancak o bile batarya konusunda henüz yeteri düzeye gelemedi. Sürüş mesafesi artsa bile sorun ne yazık ki bir türlü giderilemiyor. Şimdi ise bilim insanları yeni bir araştırma yaptı ve ilginç sonuçlar elde etti.

Harvard Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu tarafından devam eden çalışmalar iyi sonuçlar getirmeye başladı. Bataryaların kendi kendisini iyileştirmemesi sorunu üzerinde çalışan bilim insanları bazı buluşlara imza attı.

Normal şartlarda kullanılan lityum iyon piller yerini lityum metal bataryalara bırakacak. Böylece en az 10 bin defa şarj edilip kullanılabilen bataryalar üretilecek. Devam eden çok katmanlı özgün araştırmalar sonucunda çok uzun mesafelerin aşıldığı bataryalar elde edilecek.

SEAS’ta doçent olan Xin Li tarafından yapılan açıklamalar ise umutları bir miktar törpüledi. Bu bataryaların temel termodinamikleri ile performansı çok üst noktaya taşıyabileceğini söyledi. Ancak asıl problem bu bataryaları ticari bataryalar haline getirebilmek. Lityum metal bataryalar ticari olarak geliştirilirse elektrikli araçlarda devrim yaratabilir. Elektrikli araçlar batarya sorununu aşmak için bu çalışmaya fazlasıyla ihtiyaç duyuyor.

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