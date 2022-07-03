Elektrikli süpürge sesinden rahatsız olup eşini boğarak katletmişti! Kablolu vahşetin detayları ortaya çıktı

Kan donduran olay, 23 Haziran'da Ümraniye'de meydana geldi. 155'i arayan Gürsel Kaya (61), "Eşimi boğdum, nefes almıyor" diyerek ihbarda bulundu. Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Kaya'nın (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Şengül Kaya sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şengül Kaya'nın olay sırasında kalbinin durduğu fakat yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürüldüğü öğrenildi. Şengül Kaya, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde, "Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül Kaya benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 07.00'de işten gelerek istirahate ayrıldım" dediği öğrenildi.

SÜPÜRGE KABLOSUYLA BOĞDU

Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşiyle birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Gürsel Kaya, eşinin temizlik yapmaya başladığını kaydederek, ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık 2 ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık. Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırt üstü düştü. Ben kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım" Gürsel Kaya olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Kaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şengül Kaya ile Gürsel Kaya'nın evli oldukları ve aralarında olay öncesine dayalı herhangi bir kavga veya şiddet olayı yaşanmadığı anlatıldı. Kaya çiftinin birlikte evde kahvaltı yaptıktan sonra Şengül Kaya'nın ev temizliği yapmaya başladığı kaydedildi.

Gürsel Kaya ile Şengül Kaya arasında ev temizliği, düğün işleri ve kiracı mevzuları nedeniyle münakaşa çıktığı belirtilen iddianamede, sinirlenen Gürsel Kaya'nın eşini itekleyerek yere düşürdüğü ve ardından boğazını elleriyle sıkarak bir süre boğmaya çalıştığı ifade edildi. Şengül Kaya'nın direnmesi üzerine şüphelinin elektrik süpürgesinin kablosuyla Şengül Kaya'yı nefessiz bırakacak kadar boğmaya devam ettiği belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin eyleminden sonra oğlunu aradığı ve eve ambulans çağırıldığı kaydedilen iddianamede, hastaneye kaldırılan Şengül Kaya'nın 25 Haziran günü hayatını kaybettiği aktarıldı. Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul ettiği de iddianamede hatırlatıldı.

İddianamede Gürsel Kaya'nın "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

DHA

