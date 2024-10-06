'Elektro şok silahı', 'Biber gazı'... Vahşet infial yarattı, kadınların endişesi Google aramalarında! Bir yandan fiyatları artırdılar 'Kullanmak inşallah nasip olmaz ama...'

Türkiye, Beyoğlu'nda tacize uğrayan genç kızın ardından, Fatih'te katledilen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil haberleriyle dehşete düştü. Yaşananlar tüm yurtta büyük infiale yol açarken toplumun hemen hemen her kesiminden tepkiler yükseldi. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin geldiği boyut özellikle kadınlar arasında ciddi endişeye ve sorgulamalara yol açarken gazeteci Altan Sancar, Google'ın arama trendlerindeki önemli ayrıntıları aktardı. İşte detaylar...

"ÇOK BÜYÜK ARTIŞ GÖSTEREN ARAMALARA DİKKATİNİZİ ÇEKECEĞİM"

Sözcü TV'de konuşan gazeteci Altan Sancar, Google'ın arama trendleri ile ilgili dikkat çeken bir noktaya değindi. Sancar "Dünden bu yana çok büyük artış gösteren aramalara dikkatinizi çekeceğim. 'Elektro şok silahı'. En çok arananlar arasında Türkiye'de. 'Savunma aletleri' en çok arananlar arasında. 'Biber gazı taşımak suç mu?'" diye anlatırken İpek Özbey ise araya girerek "Fiyatlar artmış diyor. Turhan (Çömez) Bey'de de böyle bir bilgi var" diye ekledi.

FİYATLARI MI ARTIRDILAR?

Sancar ise "Doğru. Doğru arttı. Marka vermeyeyim ama teklisinin dahi fiyatı 250 TL civarına gelmiş durumda, son bir hafta 10 gündür" şeklinde konuştu. Sancar konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"KULLANMAK NASİP OLMASIN AMA ALDIK İŞTE"

"Bakın devam ediyor, 'şok tabancası', 'biber gazı', 'elektro şok cihazı yasal mı?' diye devam ediyor. Dakika dakika zaten arama trendlerini görmemiz mümkün. İşin tuhaf tarafı mesela 5 Ekim saat 20.38 sularında tam 80 kişi biber gazı almak için bir arama yapmış Google'da. Ondan önce, bi 5 dakika, 15 dakika önce 100 kişi arama yapmış biber gazı almak için. Giriyoruz online alışveriş sitelerine. Online alışveriş sitelerindeki yorumlar... Sadece iki tanesini okuyacağım. O da şöyle; 'Kullanmak nasip olmasın ama aldık işte', Bir başka yorum; 'Kullanmak inşallah nasip olmaz ama eşime aldım' diye bir takım cümleler yazılıyor. Bakın 'Çok sert tehlike anında iki elle bastırmak gerekir' gibi tarifler veriyorlar. Ve bunu kız arkadaşıma aldım diyenler var. 'Biber gazı çok önemli, hepimiz taşımalıyız' diyenler var gibi işte online alışveriş sitelerinde de böyle yorumlar var.

Türkiye'deki bu artan şiddet olaylarıyla ilgili bu şiddet meselesine ben çok uzun süre çalıştığım için biraz farklı noktalardan bakmak gerekiyor. Katmanlı bir meseleyle karşı karşıyayız aslında. Neden? Çünkü 1; aslında kontrol edilemeyen, kontrol dışı gelişen bir Z kuşağı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Biz hep Z kuşağını şöyle tarif ederdik; özellikle 2023 seçimlerinde dikkat ederseniz, işte seçimin kaderini etkileyecekler, oylarıyla Türkiye'nin kaderini değiştirecekler diye ama, Z kuşağının böyle bir derdi var mı? Z kuşağının Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir derdi yoktu aslında. Z kuşağının bambaşka dertleri var. Çünkü bizden sonraki kuşak olarak tarif edebileceğimiz Z kuşağı, çok hızlı bir gelişim içerisine doğdu ve çok hızlı kutuplaşmaların içerisine girip çok farklı ayrımlara girdiler."