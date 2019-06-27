HABER

Elektronik tebligatla 75 milyon lira tasarruf sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 18:08 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla yıl başında uygulanmaya başlanılan elektronik tebligatla yaklaşık 75 milyon lira tasarruf sağlandı.Bu yılın başından itibaren tebligat çıkarmaya yetkili yerlerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla yıl başında uygulanmaya başlanılan elektronik tebligatla yaklaşık 75 milyon lira tasarruf sağlandı.

Bu yılın başından itibaren tebligat çıkarmaya yetkili yerlerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin elektronik tebligatı, talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı. Uygulama kapsamında bugüne kadar 6 milyon tebligat elektronik ortamdan gönderilirken, fiziki tebligat yerine maliyeti 4.5 lira olan elektronik tebligatla tasarruf sağlandı. Böylece, elektronik tebligat uygulaması kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 75 milyon lira tasarruf yapıldı.

300 bin ton kağıt tasarrufu
Ayrıca, tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle bu yıl içinde 300 bin ton kağıt tasarrufu elde edilirken, 5 bin 100 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

Elektronik tebligat süreci nasıl işliyor?
Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT’ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydedilerek, elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve yerlerin kullanımına sunuluyor. Bu makam ve yerler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim ediyor. UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor. Elektronik yolla gerçekleştirilen tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’nci günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Online Beceri Değerlendirme Projesi Trabzon’da tanıtıldıOnline Beceri Değerlendirme Projesi Trabzon’da tanıtıldı
Fotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıFotoğraflar // Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Ege ve Akdeniz'de 'Antik Deniz Yolu' ortaya çıktı!

Denizin içinden 'antik yerleşim bölgesi' çıktı!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi iddialarına yanıt!

Kilis Belediyesi'nden Suriyeli işçi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.