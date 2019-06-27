Elektronik tebligatla 75 milyon lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarla yıl başında uygulanmaya başlanılan elektronik tebligatla yaklaşık 75 milyon lira tasarruf sağlandı.

Bu yılın başından itibaren tebligat çıkarmaya yetkili yerlerin, aralarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, bilirkişilerin bulunduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin elektronik tebligatı, talepleri halinde kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa sürede tamamlanması amaçlandı. Uygulama kapsamında bugüne kadar 6 milyon tebligat elektronik ortamdan gönderilirken, fiziki tebligat yerine maliyeti 4.5 lira olan elektronik tebligatla tasarruf sağlandı. Böylece, elektronik tebligat uygulaması kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 75 milyon lira tasarruf yapıldı.

300 bin ton kağıt tasarrufu

Ayrıca, tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle bu yıl içinde 300 bin ton kağıt tasarrufu elde edilirken, 5 bin 100 ağaç kesilmekten kurtarıldı.