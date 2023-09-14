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  4. Elektroşok aleti ve sopayla saldırdılar! Hurdacıların kavgası kamerada

Elektroşok aleti ve sopayla saldırdılar! Hurdacıların kavgası kamerada

14.09.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 'hurda toplama' meselesi nedeniyle çıkan kavgada, taraflar sopa ve elektroşok aleti ile birbirine saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Elektroşok aleti ve sopayla saldırdılar! Hurdacıların kavgası kamerada

Bursa'da hurdacıların elektroşoklu, sopalı kavgası kameralara yansıdı. H.T. ile babası S.T., gün içerisinde 'hurda toplama' meselesi nedeniyle A.A. ve E.A. adlı kardeşler ile tartıştı. Tartışma sonrası 2 kardeş, dün akşam saat saatlerinde S.T.'nin Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evine geldi. Burada hurdacılar arasında yine tartışma çıktı.

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SOPA VE ELEKTROŞOK ALETİ İLE SALDIRDILAR

Çıkan kavgada baba ile oğlu sopalar ile saldırırken; 2 kardeş sopa ve elektroşok aleti ile karşılık verdi. Kavga, mahalle halkının araya girmesi ile sona erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, S.A.'nın kızına, "Silahı alıp, gelsene. Koş, yatağın altında" diyerek seslendiği anlar, kamerada duyuldu.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Hastaneye gidip, darp raporu alan taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga elektroşok

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