Eleştiri yaparken sandviç metodunu kullanın!

Karşınızdaki kişi size ne kadar yakın olursa olsun onun sevmediğiniz bir özelliğini ya da yanlış bulduğunuz bir davranışı söylerken çekinebilirsiniz. Bu çekincenin sebebi ise karşınızdaki kişiyi kıracağınızdan korkmanızdır. Nitekim çoğu kişi de eleştiriye açık değildir ve söylediklerini yanlış anlayıp size kırılabilir. Ancak karşınızdaki kişiyi kırmadan eleştirebileceğiniz bir yöntem mevcut; sandviç metodu. Peki, sandviç metodu nedir, sandviç metodu nasıl uygulanır? İşte detaylar...

ELEŞTRİ YAPARKEN SÖZLERİN YAPACAĞI ETKİYE DİKKAT ETMEK GEREKİR

Eleştiri yaparken sözlerimizin karşıdaki kişiye yapacağı etkiye dikkat etmek gerekiyor. Bunun içinse eleştiriyi aslında kişiye değil olaya yönelik yapmak bir çözüm. Ancak bazı durumlarda aslında bizi rahatsız eden şeyler spesifik olarak kişinin davranışları oluyor. Bu noktada ise sandviç metodu devreye giriyor.

Sandviç metodu, kişiye yapacağımız eleştileri iltifatların arasına sıkıştırma anlamına geliyor. Bu metodla eleştiri de iltifatlar arasında kalıyor. Böylece kişi eleştiriden rahatsız olmuyor. Bu metod, hamburger tekniği olarak da biliniyor. Bu yöntemi kullanmak olumlu geri bildirimler almaya sebep oluyor.