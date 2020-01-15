Eleştiri yaparken sandviç metodunu kullanın!

Karşınızdaki kişi size ne kadar yakın olursa olsun onun sevmediğiniz bir özelliğini ya da yanlış bulduğunuz bir davranışı söylerken çekinebilirsiniz. Bu çekincenin sebebi ise karşınızdaki kişiyi kıracağınızdan korkmanızdır. Nitekim çoğu kişi de eleştiriye açık değildir ve söylediklerini yanlış anlayıp size kırılabilir. Ancak karşınızdaki kişiyi kırmadan eleştirebileceğiniz bir yöntem mevcut; sandviç metodu. Peki, sandviç metodu nedir, sandviç metodu nasıl uygulanır? İşte detaylar...
Eleştiri yaparken sözlerimizin karşıdaki kişiye yapacağı etkiye dikkat etmek gerekiyor. Bunun içinse eleştiriyi aslında kişiye değil olaya yönelik yapmak bir çözüm. Ancak bazı durumlarda aslında bizi rahatsız eden şeyler spesifik olarak kişinin davranışları oluyor. Bu noktada ise sandviç metodu devreye giriyor.
Sandviç metodu, kişiye yapacağımız eleştileri iltifatların arasına sıkıştırma anlamına geliyor. Bu metodla eleştiri de iltifatlar arasında kalıyor. Böylece kişi eleştiriden rahatsız olmuyor. Bu metod, hamburger tekniği olarak da biliniyor. Bu yöntemi kullanmak olumlu geri bildirimler almaya sebep oluyor.
Pek çok insan birini eleştirirken cümle içinde “ama, fakat, ancak” gibi bağlaçlar kullanıyor. Aslında bu bağlaçlar cümledeki olumlu anlamı bozuyor. Bu nedenle eleştiri cümlelerinde bu tip sözcükleri kullanmak yerine sandviç metodunu uygulamak daha iyi bir iletişim kurmaya yardımcı oluyor.
İlk etapta karşınızdaki kişinin sevdiğiniz bir özelliğinden ya da işindeki başarısından bahsedin sonra da “ama, fakat, ancak” gibi bağlaçlardan kaçınarak “ve” bağlacıyla cümleye devam edin ve asıl sorununuzu paylaşın. Ardından yeniden karşınızdaki kişiyi motive eden bir cümle kurun. Bu şekilde onu incitmeden eleştiri yapabilirsiniz.
Eleştirileri daha yapıcı hale getiren sandviç metodu özellikle iş dünyasında çalışanların motivasyonunu artırmak için işverenler tarafından sık kullanılan bir yöntem.
Özellikle iş hayatında çalışanların motivasyonunun artması son derece önemli. Ancak eğer işveren motivasyonu artırmak için ters psikoloji uygulayıp çalışanların başarısızlığından ya da yetersizliğinden bahsederse çalışanların motivasyonu artmak yerine düşebiliyor. Bunun yerine çalışanların önce güvenini kazanıp onlara iş yerinin bir parçası olduğunu hissettirmek son derece önemli. Yani önce iltifat, sonra eleştirir ve sonra tekrar iltifat ederek sandviç metoduyla çalışanın motivasyonunu artırmak mümkün.