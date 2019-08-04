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Eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 22:10 | Son Güncelleme

Eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eli kıyma makinesine sıkışan kasap yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzuluk Mahallesi'nde kasaplık yapan Kudret Kınay'ın (36) eli kıyma makinesine sıkıştı.

Durumu gören çevredekiler, makineyi durdurarak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), Kınay'ın elini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalıştı.

Ekiplerin sonuç alamaması üzerine Kınay, kıyma makinesiyle ambulansa taşınarak Akyazı Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada Kınay'ın eli, itfaiye ve SAKTİM ekiplerinin yardımıyla kıyma makinesinden çıkarıldı.

Elinde kesikler ve ezilmeler olduğu öğrenilen Kınay, ameliyat edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akyazı sakarya

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