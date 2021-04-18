Elif Buse Doğan kimdir? Elif Buse Doğan kaç yaşında? Elif Buse Doğan nereli?

Elif Buse Doğan, çocukluğundan beri müzik ile iç içe büyüdü. İlkokul ve lise yıllarında müzik ile oldukça yakından ilgilenen Doğan, Türk Halk Müziği üzerine birçok eğitim aldı. Kocaeli Liseler Arası Ses Yarışmasında Türk Halk Müziği dalında birinci oldu. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı “Ses Eğitimi Türk Halk Müziği” bölümünü tamamlayan Elif Buse Doğan, TRT İstanbul Radyosunun Gençlik Korosu sınavını kazandı.

Elif Buse Doğan Kimdir?

Elif Buse Doğan, 1993 yılında Kocaeli’nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Aile kökeni Sivas’a dayanmaktadır.2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı. İlköğretimine devam ederken, Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu (2002-2004).

2008 yılında mezun olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi aldı.

Lise eğitimine Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde keman ve piyano enstrümanlarını seçerek devam etti. Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi adına birçok festivale ve konsere katıldı. 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı(lise) keman ve armoni eğitimi aldı. 2008 yılında Kocaeli Oda Orkestrası’nda keman icracısı olarak 2 yıl yer aldı ve birçok konsere katıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ‘Ses Eğitimi Türk Halk Müziği’ bölümünü ve TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu sınavlarını kazandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nı birincilikle bitiren Doğan, Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda tamamladı. Şu an doktora eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları bölümünde devam etmektedir.

2012-2013 yılları arasında Zafer Gündoğdu’nun hazırlayıp sunduğu TRT Müzik kanalında her hafta canlı olarak yayınlanan ‘Can-ı Gönül’ adlı programda yer aldı.

Karagöz Sanat Evi ve Assocıatıon Drom Kuruluşlarınca 24 – 31 Mart 2014 tarihleri arasında Ayvalık’ta düzenlenen Geleneksel Türk Müziği Atölyelerinden ‘Ses Atölyesinin’ eğitimcisi oldu.

Şubat 2015 de TRT Müzik'te başlayan “Sıra Sende Türkiye” isimli yarışma programına katıldı ve 3.lükle tamamladı.

TRT Müzik’te her hafta canlı yayınlanan “Aşk İçin” isimli müzik eğlence programı hazırlayıp sundu.

“Elif Zamanı” isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018’de çıkardı.