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Elif Sinan'ın ölümüne ''intihar' demiş, cinayet çıkmıştı! İfadesini bozmadı: 'Sensiz yaşayamam' deyip...

18.05.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 Ağustos 2021 yılında kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Sinan'ın intihar ettiğini ileri süren ve bıçakta parmak izi bulununca hakkında 'kasten öldürmek'ten müebbet talebiyle dava açılan sevgilisi Tuğrul Akan'ın yargılanmasına başlandı. Akan, önceki ifadelerini tekrarlayıp, kimseyi öldürmediğini ve olayın yine intihar olduğunu söylerken, Elif'in eline bıçak alıp, 'Sensiz yaşayamam' dediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Elif Sinan'ın ölümüne ''intihar' demiş, cinayet çıkmıştı! İfadesini bozmadı: 'Sensiz yaşayamam' deyip...

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos'ta, kalbinden bıçaklanmış halde yaralı olarak, sevgilisi Tuğrul Akan tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Akan, ifadesinde, olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini, burada tartıştıklarını, Elif'in eve taksiyle kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini söyledi. Akan, evde ayrılmak istediğini söylediğini, Elif'in eline bıçak alıp, 'Sensiz yaşayamam' dediğini ileri sürdü. Akan, Elif'in elindeki ve mutfaktaki diğer bıçakları alıp evden çıktığını, dönüşte sokakta buluştuklarında da araçtaki bıçağı alıp, intihar ettiğini iddia etti. Akan, mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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ÖNCEKİ İFADEDEKİ GİBİ 'İNTİHAR' DEDİ

Sevgilisinin intihar ettiğini öne sürmesine rağmen bıçakta parmak izi bulununca hakkında 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan, tutuksuz sanık Tuğrul Akan, Kırıkkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşmaya Eskişehir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tarafların avukatları ve Sinan'ın yakınları da salonda hazır bulundu. Duruşmada, tanıkların dinlenmesinin ardından savunmasını yapan Akan, önceki ifadelerini tekrarlayıp, kimseyi öldürmediğini ve olayın intihar olduğunu söyledi.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

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'ADALET YERİNİ BULDU AMA KARDEŞİM YOK'

Sinan ailesinin avukatı İbrahim Yılmaz, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Tamamen hukuki ve kanuni delillere ve hükümlere bakılarak bugün bir tutukluluk kararı aldık. Bu tutukluluk kararının devam etmesini ve gerçekten sorumlusuysa maddi olarak yaptıysa cezasını sonuna kadar almasını istiyoruz" dedi.

Elif Sinan'ın ablası Zeynep Sinan ise "Çok şükür adalet yerini buldu. Bu kararın kesinleşeceği günü bekliyorum. Çok üzgünüm, adalet yerini buldu ama ben hala ağlıyorum çünkü benim kardeşim yok ve geri gelmeyecek" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kırıkkale
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